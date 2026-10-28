Свят

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Плавателният съд беше поразен от дрон край Румъния. Един моряк загина, а трима са в неизвестност. Засилването на северния вятър поражда опасения за движението на кораба

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 09:26
Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море
Източник: iStock Photos/Getty Images

 

Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ (Khoryv), поразен при атака с дрон край румънското крайбрежие на 23 октомври, вече се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Плавателният съд продължава да дрейфува, след като при нападението загина един моряк, а трима други бяха обявени за изчезнали.

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Българските институции започнаха подготовка за евентуална намеса още във вторник заради приближаването на авариралия кораб. Тогава той се намираше на около 5-6 морски мили от границата между българската и румънската изключителна икономическа зона.

Допълнително притеснение предизвикват прогнозите за засилване на северния и североизточния вятър през следващите дни. Промяната на метеорологичните условия може да повлияе върху посоката и движението на преобърнатия плавателен съд.

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  • Един загинал и трима изчезнали след атаката

„Хорив“ плава под флага на Коморските острови. На 23 октомври корабът беше атакуван с дрон в румънската изключителна икономическа зона, край Констанца. След удара на борда избухна пожар, а екипажът подаде сигнал за бедствие.

На борда е имало 13 души - десет украински и трима азербайджански граждани. Деветима моряци са спасени, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали.

В спасителната операция са участвали и български моряци от кораба Sartor.

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  • Има ли опасност от замърсяване на Черно море?

„Хорив“ е предназначен за превоз на различни товари, включително руда, въглища и петролни продукти. Това поражда опасения за евентуално замърсяване на морската среда при изтичане на гориво или товар.

Към момента обаче няма потвърдена информация за екологичен инцидент. Не е ясно и какъв товар е превозвал корабът по време на атаката.

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  • Поредна атака срещу търговски кораб в Черно море

Случаят е поредният от серията атаки срещу търговски плавателни съдове в западната част на Черно море през октомври. Сред засегнатите кораби са Alfa Watan, ABLE, Chelsea-3 и HS Dignity.

Заради зачестилите инциденти България засили наблюдението на морските си пространства, включително чрез използване на безпилотни летателни апарати. Военноморските сили също предприеха действия по обследване на райони, в които бяха атакувани търговски кораби.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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