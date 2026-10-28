Свят

САЩ подготвят нова военна операция срещу Иран след изборите

Според източници на „Уолстрийт джърнъл“ Вашингтон е предупредил няколко арабски държави да се подготвят за кратка, но интензивна кампания. Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение

28 октомври 2026, 09:52
САЩ подготвят нова военна операция срещу Иран след изборите
Източник: IStock
  • САЩ подготвят варианти за нова мащабна операция срещу Иран след междинните избори, но Доналд Тръмп още не е взел окончателно решение.
  • Американските сили подсилват противоракетната отбрана, запасите от боеприпаси и военната си готовност в Близкия изток.
  • Израел също подготвя цели за евентуални удари, докато дипломатическите опити за споразумение с Техеран продължават без резултат.

Съединените щати са предупредили няколко арабски държави от Персийския залив да бъдат готови за кратка, но интензивна военна кампания след междинните избори в САЩ, съобщиха пред „Уолстрийт джърнъл“ източници, запознати с разговорите.

Контактите по дипломатически и военни канали са сред нарастващия брой сигнали, че САЩ и Израел се подготвят за нов кръг от мащабни бойни действия срещу Иран. Целта би била да бъде отслабен военният потенциал на Техеран и той да бъде принуден да се върне към преговорите, макар подобна операция да носи риск от сериозна ескалация.

Американската армия прехвърля система „Пейтриът“ от Тексас, за да подсили противоракетната си отбрана, и е преместила военнослужещи от бази, където биха били по-уязвими при евентуална ескалация, заявиха официални представители.

Възможните цели вече са набелязани, има и готов план за действие, информира РИА "Новости"

Американските сили в региона попълват запасите си от боеприпаси, а бомбардировачи и изтребители се подготвят за възможни удари. Допълнителна ударна група със самолетоносач и експедиционно подразделение на морската пехота също са в готовност да се присъединят през следващия месец към около 20 американски военни кораба, действащи в Близкия изток. Част от сегашните кораби обаче може да бъдат изтеглени в рамките на ротация.

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение, но клони към мащабна атака след изборите, която може да бъде насочена срещу иранска инфраструктура и ядрени обекти, съобщиха източници, запознати с позицията му.

Алтернативата е постигането на споразумение. Дипломатическите усилия на регионални посредници продължават, но засега не са дали резултат.

„Може да направим още една малка „Епична ярост“, заяви Тръмп на митинг миналата седмица, визирайки мащабната американско-израелска бомбардировъчна кампания през пролетта. „Или те ще се съгласят“

Белият дом отказа да коментира „чувствителни военни планове, които може да съществуват или да не съществуват“.

„Президентът Тръмп държи всички възможности отворени, за да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие“, заявиха от Белия дом.

FT: Тръмп е спрял мащабна операция на Израел срещу Иран заради изборите в САЩ

Тръмп вече заяви, че няма да атакува Иран преди междинните избори.

Военните приготовления имат за цел да предоставят на президента различни варианти, ако той реши да нареди удар, посочиха източниците. Министерството на отбраната заяви, че задачата му е именно да подготвя подобни възможности.

Израел също е разработил планове и списък с цели за нова атака, съобщи по-рано „Уолстрийт джърнъл“. Премиерът Бенямин Нетаняху продължава да настоява за възобновяване на ударите с цел отслабване на Иран и в крайна сметка сваляне на режима в Техеран.

Източник: БГНЕС    
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