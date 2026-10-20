Протест срещу Румен Радев в центъра на София

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П ротестиращи се събраха тази вечер в центъра на София под надслова „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ – изолация!“. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи, а основните послания на участниците са свързани със сигурността на България, политиката на управляващите и отношенията на страната с европейските и евроатлантическите ѝ партньори.

„Колко още ще се преструваме, че не виждаме какво се случва пред вратата ни?“, питат организаторите. Според тях рисковете, произтичащи от войната в Украйна и инцидентите в Черноморския регион, изискват ясна държавна позиция, последователна политика в областта на отбраната и по-тясно сътрудничество със съюзниците в Европейския съюз и НАТО.

Източник: БТА

В призива за протеста се посочват атаките срещу търговски кораби в Черно море, загиналите хора и случаите с руски дронове, достигнали опасна близост до българските граници. Организаторите критикуват подхода на властите към рисковете за националната сигурност и настояват, че дипломатическите усилия не трябва да бъдат за сметка на отбранителните способности на страната.

„Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия“, заявяват организаторите. Те настояват за управление, което разпознава заплахите и предприема конкретни действия за защитата на гражданите.

Източник: БГНЕС

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев определи липсата на адекватна реакция от страна на правителството и президента като основна причина за недоволството. Според него отказът на държавното ръководство да назове извършителя на действията, застрашаващи сигурността на България и нейните граждани, възпрепятства предприемането на необходимите мерки.

„Когато говорим за реакция в тази кризисна обстановка, ние трябва да действаме в зависимост от наличната информация. До момента цялата налична информация води до категоричния извод, че извършителят на нападенията е Русия, Руската федерация“, казаТагарев.

Журналистът Георги Ангелов също настоя за категорична позиция от страна на българските власти за събитията в Черно море, като посочи реакциите на Полша и Румъния като пример за държавно поведение. „Ясно е кой удря, ясно е, че това са руснаците и това се назовава в прав текст“, заяви той.

Ангелов говори и пред участниците в протеста. Журналистът заяви, че мечтае Русия да изтегли всички свои генерали от България, така както го е направила след Съединението.

Според Ангелов управляващите се страхуват да назоват истинският агресор - Русия, и обвиняват протестиращите във „военнолюбие“.

Протестът пред сградата на Президентството е мирен, но премина при засилено полицейско присъствие. Имаше и тежковъоръжена полиция. Протестиращите скандираха "Оставка" и носеха плакати, критикуващи премиера Радев.