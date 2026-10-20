България

Протест срещу Румен Радев в центъра на София

В призива за протеста се посочват атаките срещу търговски кораби в Черно море

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 19:09
Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Илин Димитров: България е остров на спокойствието
Млади лекари протестираха за по-добри условия и реформа

Млади лекари протестираха за по-добри условия и реформа
Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос
Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи
Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани
Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България
„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч

„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч
10-сантиметрови прободни рани, „в шок и обляно в кръв“: Какво знаем за намушканото дете в Карнобат

10-сантиметрови прободни рани, „в шок и обляно в кръв“: Какво знаем за намушканото дете в Карнобат

П ротестиращи се събраха тази вечер в центъра на София под надслова „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ – изолация!“. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи, а основните послания на участниците са свързани със сигурността на България, политиката на управляващите и отношенията на страната с европейските и евроатлантическите ѝ партньори.

„Колко още ще се преструваме, че не виждаме какво се случва пред вратата ни?“, питат организаторите. Според тях рисковете, произтичащи от войната в Украйна и инцидентите в Черноморския регион, изискват ясна държавна позиция, последователна политика в областта на отбраната и по-тясно сътрудничество със съюзниците в Европейския съюз и НАТО.

Източник: БТА

В призива за протеста се посочват атаките срещу търговски кораби в Черно море, загиналите хора и случаите с руски дронове, достигнали опасна близост до българските граници. Организаторите критикуват подхода на властите към рисковете за националната сигурност и настояват, че дипломатическите усилия не трябва да бъдат за сметка на отбранителните способности на страната.

„Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия“, заявяват организаторите. Те настояват за управление, което разпознава заплахите и предприема конкретни действия за защитата на гражданите.

Източник: БГНЕС

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев определи липсата на адекватна реакция от страна на правителството и президента като основна причина за недоволството. Според него отказът на държавното ръководство да назове извършителя на действията, застрашаващи сигурността на България и нейните граждани, възпрепятства предприемането на необходимите мерки.

„Когато говорим за реакция в тази кризисна обстановка, ние трябва да действаме в зависимост от наличната информация. До момента цялата налична информация води до категоричния извод, че извършителят на нападенията е Русия, Руската федерация“, казаТагарев.

Журналистът Георги Ангелов също настоя за категорична позиция от страна на българските власти за събитията в Черно море, като посочи реакциите на Полша и Румъния като пример за държавно поведение. „Ясно е кой удря, ясно е, че това са руснаците и това се назовава в прав текст“, заяви той.

Ангелов говори и пред участниците в протеста. Журналистът заяви, че мечтае Русия да изтегли всички свои генерали от България, така както го е направила след Съединението.

Според Ангелов управляващите се страхуват да назоват истинският агресор - Русия, и обвиняват протестиращите във „военнолюбие“. 

Протестът пред сградата на Президентството е мирен, но премина при засилено полицейско присъствие. Имаше и тежковъоръжена полиция. Протестиращите скандираха "Оставка" и носеха плакати, критикуващи премиера Радев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
протест в София война в Украйна НАТО Европейски съюз
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Протест срещу Румен Радев в центъра на София

Протест срещу Румен Радев в центъра на София

Голяма част от София остава без ток на 21 октомври

Голяма част от София остава без ток на 21 октомври

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Клековски: Въпросът с Ива Михйлова не го обсъждахме с България

Клековски: Въпросът с Ива Михйлова не го обсъждахме с България

Свят Преди 2 часа

Клековски: Още на този етап са установени нарушения и е поискан експертен надзор върху медицинската част на доклада за Ива Михйлова

Два танкера пламнаха край Ормузкия проток

Два танкера пламнаха край Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Инцидент с участието на танкер и военни сили, източно от град Дукм в Оман.

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

България Преди 3 часа

Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на съдии и прокурори с 60% от депутатската и промените в изчисляването на трудовия стаж

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Свят Преди 3 часа

Преподавателката и активистка Кайл Кенеди издъхна в дома си. След тежка травма и парализа през 2020 г., тя посвети последните години от живота си на борбата за правата на хората с увреждания

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Парите ни Преди 3 часа

БВП расте с 3%, инвестициите скочиха с 15,6%, но свежите чужди пари са едва 120 млн. евро. БНБ очаква спад още догодина

Уилям и Хари

Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

Любопитно Преди 4 часа

Принц Хари направи нови откровения за отношенията с брат си принц Уилям и кралското семейство. В интервю за GQ той сподели, че търси помирение и се надява конфликтите да останат в миналото в името на по-голямото добро за всички

Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску

Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску

Свят Преди 4 часа

Днешният вот слага край на продължила над пет месеца политическа криза в страната

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Любопитно Преди 4 часа

Музикалният магнат Jay-Z лично е избрал себе си за изпълнител на полувремето на Super Bowl 2027 в Лос Анджелис. Бруклинската рап икона е предпочетен пред имена като Justin Bieber и Miley Cyrus за грандиозното спортно и музикално събитие

Доналд Тръмп

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

Свят Преди 4 часа

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

България Преди 4 часа

Той пребивава у нас с хуманитарен статут

Хали Бери

„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Любопитно Преди 4 часа

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Свят Преди 5 часа

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

С програмите и инициативите си достигаме до младите хора много преди първия им работен ден

С програмите и инициативите си достигаме до младите хора много преди първия им работен ден

Любопитно Преди 5 часа

Силвия Стоянова, Мениджър Привличане на таланти и Бизнес партньори във Vivacom

.

Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Любопитно Преди 5 часа

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Свят Преди 5 часа

Причината за смъртта му не е оповестена

<p>Ще запази ли Нетаняху властта?</p>

Война, корупционен процес и политическа криза: Израел отново гласува

Свят Преди 5 часа

На 27 октомври израелците гласуват на шестите избори от 2019 г. насам. Ето как функционира избирателната система и кои хора остават извън нея

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Надя Керанова се въплъщава в дъщерята на Петко Каравелов

Edna.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

НАТО разполага допълнителни средствата за наблюдение и разузнаване в Черно море

Nova.bg

Илин Димитров: Нямаме отлив от ранните записвания, България е остров на спокойствието

Nova.bg