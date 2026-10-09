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МС: Посещението на Кирило Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев

Посещението на началника на кабинета на украинския президент е било по негова молба и при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност

9 октомври 2026, 14:16
МС: Посещението на Кирило Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Източник: БГНЕС

П осещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в София е било по негова молба и при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Това съобщиха в отговор на медийни запитвания от пресцентъра на Министерския съвет.

По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

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Припомняме, че Посещение в България на Кирило Буданов, който е ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предизвика въпроси и остри политически реакции. За визитата стана известно от публикация на лидера на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който сподели снимка от срещата си с украинския представител. Междувременно лидерите на „Възраждане“ и ДПС Костадин Костадинов и Делян Пеевски заявиха, че не разполагат с официална информация за посещението и поискаха обяснения от правителството, предава NOVA.

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Цветанов публикува снимка с Буданов в социалните мрежи, придружена от кратък коментар, в който изразява уважението си към украинския представител и подкрепа за усилията за постигане на мир. „Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир“, написа лидерът на „Републиканци за България“.

Публикацията му привлече вниманието към посещението, за което към момента няма представена подробна официална информация относно програмата, проведените разговори и евентуалните срещи с представители на българските институции.

От Министерството на външните работи съобщиха в позиция до NOVA, че не са уведомени за визитата на Буданов и не е имало среща с министъра.

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание, където лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че според информацията, с която разполага, Буданов е пребивавал в страната около 20 часа. „Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията, защото все пак не можем да излизаме пред медиите и да говорим по непотвърдени данни. Тя днес се появи вече със съвсем достоверен източник, така че още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза“, заяви Костадинов.

По думите му не само „Възраждане“, но вероятно и останалите парламентарни формации не са били уведомени за пристигането на украинския представител. Костадинов обърна специално внимание на съвпадението между посещението и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан след атаките срещу два търговски кораба в Черно море. „Още повече, че неговото пристигане в България съвпадна почти с Консултативния съвет по национална сигурност. На фона на това, че в КСНС се обсъждаха някакви формулировки за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие“, коментира лидерът на „Възраждане“.

Той отправи критики към управляващите, като изрази мнение, че посещението поставя въпроси за външнополитическите приоритети на страната и националната сигурност. „Нещо повече - за пореден път се поставя под заплаха сигурността на страната. България очевидно и със сегашните управляващи продължава все по-силно и все по-сериозно да подкрепя Украйна. Аз разбирам защо господин Радев крие визитата на Кирило Буданов в България - защото на неговите избиратели това няма да се хареса. Само че истината трябва да се казва на българските граждани, особено тогава, когато цената и евентуалните последици от това посещение ще бъдат платени от всички нас“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ обяви, че ще изпрати официално писмо до Министерския съвет с искане за информация относно целта на посещението и темите на проведените разговори. „Днес ще изпратя официално писмо до канцеларията на Министерския съвет, с което ще искам да бъда запознат първо с причината за посещението и второ - с това какви точно разговори са водени. Не в детайли, разбира се, но какво точно се обсъжда. Когато властта в лицето на Министерския съвет и на президентката, която също знае за тази визита, крие информация от българите, това поражда много въпроси“, посочи той.

Костадинов изрази опасения, че липсата на публична информация може да означава провеждането на разговори, чието съдържание остава неизвестно за обществото. „За мен това е изключително опасно заиграване, защото поставя под въпрос сигурността на всички български граждани. В ситуация, в която самите управляващи започват да говорят за заплаха към България, да каниш представител на едната от двете воюващи държави в нашата страна, да скриеш тази визита и да се налага да разбираме впоследствие от други хора, означава, че може би текат някакви разговори, които не са в интерес на българската държава“, заяви той.

По темата беше потърсен за коментар и лидерът на ДПС Делян Пеевски. На въпрос дали знае за пребиваването на Буданов в България, както и дали украинският представител е провел срещи с парламентарни партии или с правителството и дали самият той е получил покана, Пеевски заяви, че не разполага с такава информация. „Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“, коментира Пеевски пред журналисти.

Източник: БГНЕС    
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