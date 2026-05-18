България

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Донев обяви оптимизация в администрацията и таван на възнагражденията

18 май 2026, 13:33
Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027
Гълъб Донев   
Източник: БГНЕС

Б юджетният дефицит към 30 април 2026 г. е 1,750 милиарда евро, или 1,4% от БВП, а натрупаните и неразплатени разходи достигат 2,554 милиарда евро. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг за състоянието на публичните финанси и мерките, които правителството подготвя.

По думите му, 655,7 млн. евро са фактурирани, но неразплатени капиталови разходи, от които 441,1 млн. евро са в министерства и ведомства, а 214,6 млн. евро в общините. Освен това има извършена дейност, която предстои да бъде фактурирана, както и стари просрочени задължения за 197,6 млн. евро.

Финансовият министър посочи като сериозен проблем общинските проекти за периода 2025 - 2028 г., чиято обща стойност е 4,2 млрд. евро. За 2025 г. остатъкът за разплащане е 1,1 милиарда евро, а към 14 май 2026 г. по т.нар. Удължителен закон са останали едва 51,5 млн. евро при чакащи фактурирани и изпълнени проекти за 231,3 млн. евро.

„Фискалните цели за 2025 г. са били постигнати изкуствено за сметка на бюджета за 2026 г.“, заяви Донев. По думите му това е станало чрез авансово изтеглен корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро и чрез разпределяне на 100% междинен дивидент от държавните дружества за 566,7 млн. евро.

Той уточни, че няма да има промяна в данните на Евростат, според които дефицитът за 2025 г. е 3,5%.

Министърът увери, че данъците няма да бъдат увеличавани. Потвърдено беше и увеличението на всички пенсии със 7,8% от 1 юли 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване. Социалните плащания за уязвимите групи също ще бъдат изплащани в пълен размер.

Сред предложените мерки е премахване на автоматичното индексиране на възнагражденията на премиера, министрите, заместник-министрите, ръководствата на регулаторите, съдебната система, силовите структури и висшите училища.

„Ще предложим и народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на депутатските заплати със средната работна заплата в обществения сектор“, каза Донев. Финансовият министър съобщи, че "модата на бюджетите на кръпки свършва"

Предвижда се и таван на възнагражденията в публичния сектор, като никой няма да може да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на България. Изключение ще има за Българска народна банка и Българска банка за развитие.

От 1 септември 2026 г. ще бъдат намалени с 10% бюджетите за заплати и осигуровки във всички ведомства. Според финансовия министър това няма да доведе до намаляване на индивидуалните възнаграждения, а ще се реализира чрез оптимизация на структури и съкращаване на незаети щатни бройки.

Предлага се също изборните длъжности да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Капиталовите разходи ще бъдат преразгледани, а неприоритетни проекти ще бъдат временно замразени.

Сред планираните промени е и увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. с 189 евро до 2300 евро. Минималните осигурителни прагове също ще бъдат увеличени с 5%.

По време на брифинга беше обявено още, че от днес, 18 май 2026 г., за директор на Агенция „Митници“ е назначен Николай Шушков.

Донев съобщи и че процедурата по подготовката на Бюджет 2026 стартира от днес, като целта е законът да бъде приет до 1 юли 2026 г.

В края на брифинга финансовият министър поздрави певицата Дара за успеха ѝ и заяви, че в Бюджет 2027 ще бъде предвидено специално финансиране за участието на България в "Евровизия 2027".

Държавен бюджет Гълъб Донев Държавни финанси Бюджетен дефицит Разходи Заплати Таван на възнагражденията Оптимизация на администрацията Евровизия Данъци
Последвайте ни

По темата

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Рокада във властта: Николай Шушков е новият шеф на Агенция „Митници“

Рокада във властта: Николай Шушков е новият шеф на Агенция „Митници“

Почина майката на бившата кметица на район Младост Десислава Иванчева, която лежа в затвора

Почина майката на бившата кметица на район Младост Десислава Иванчева, която лежа в затвора

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 19 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 19 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 17 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Андрий Ермак е освободен под гаранция след обвиненията в пране на пари</p>

Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Свят Преди 12 минути

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Любопитно Преди 21 минути

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Махни се, Жизел! Том Брейди дебютира на подиума на модното ревю на Gucci

Любопитно Преди 56 минути

Легендата на американския футбол Том Брейди изненада всички с неочакван моден дебют в Ню Йорк. Спортната звезда дефилира с екстравагантен кожен тоалет за Gucci, но странната му походка предизвика вълна от подигравки в социалните мрежи

<p>Заради три бали люцерна: Проверяват спорната конфискация на автомобили</p>

Заради дело за кражба на три бали люцерна: Конституционният съд проверява спорната конфискация на автомобили

България Преди 59 минути

Плевенски съдия отказа да отнеме автомобил с ремарке, послужили за кражба на фураж за 387 лева. Той изпрати Наказателния кодекс на съд с мотивите, че законът наказва несправедливо според цената на колата и превръща съдилищата в гумен печат

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Свят Преди 1 час

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Камионът пътува от Белгия през България за Турция

UDIH демонстрира реални AI решения за комуналния сектор в партньорство с Фондация Konrad Adenauer, BESCO и Института за икономическа политика

UDIH демонстрира реални AI решения за комуналния сектор в партньорство с Фондация Konrad Adenauer, BESCO и Института за икономическа политика

Любопитно Преди 1 час

По време на панела участниците демонстрираха в реално време създаването на работеща платформа за подаване на сигнали от граждани

<p>Унгария постави условие на Киев за пътя към ЕС</p>

Украйна заяви готовност за възстановяване на доверието с Унгария

Свят Преди 1 час

Петер Мадяр е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Пхенян, Северна Корея

Немислимото в Северна Корея: Пхенян се задръсти от коли, има криза за паркоместа

Свят Преди 1 час

Някога празните пътища на Пхенян сега са задръстени от автомобили, които не би трябвало да са там – много от тях от Китай. Добре дошли в автомобилната революция на Ким Чен-ун

<p>Беларус започна&nbsp;учения за използване на ядрено оръжие</p>

Беларус започна учения за използване на ядрено оръжие с участието на Русия

Свят Преди 1 час

В маневрите участват ракетните войски и военната авиация

Прокуратурата разследва пенсионер, стрелял по деца от терасата си във Велико Търново

Прокуратурата разследва пенсионер, стрелял по деца от терасата си във Велико Търново

България Преди 2 часа

Две деца са с леки наранявания, назначена е психиатрична експертиза

<p>Иран отговори на новото мирно предложение на САЩ</p>

Иран отговори на новото предложение на САЩ за прекратяване на войната

Свят Преди 2 часа

Техеран заяви, че преговорите продължават чрез посредничеството на Пакистан

Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

България Преди 2 часа

Зали, хотели, милиони евро бюджет и „Евровизионни селища“ – какво всъщност означава за страната ни да бъде домакин на най-голямото шоу в света

Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри в кабинета

Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри в кабинета

България Преди 2 часа

Промените засягат транспортното, регионалното, социалното и външното министерство

Доналд Тръмп

Тръмп „взриви“ мрежите с фалшива снимка на арестувано извънземно

Свят Преди 2 часа

Президентът пусна кадри от изкуствен интелект веднага след като Пентагонът разсекрети досиетата за НЛО. Потребителите се питат дали това е истинско разкритие, или просто най-големият трол в историята

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

Свят Преди 2 часа

Британският участник в "Евровизия" бе забелязан да седи сам в огромната арена във Виена, което предизвика вълна от реакции и въпроси защо останалата част от британската делегация не е с него

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Вдъхновени от Met Gala, пола и корсет в деня на бала

Edna.bg

Иван Рълев падна на коляно, посрещна любимата и сина си с рози и „Диор"

Edna.bg

Моуриньо и Реал вече имат устно споразумение

Gong.bg

Шефът на ПСЖ поздрави Наско Сираков и Левски

Gong.bg

Гълъб Донев: Данъците остават без промяна, а пенсиите ще бъдат увеличени

Nova.bg

София организира официална церемония по посрещане на DARA

Nova.bg