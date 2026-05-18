Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Б юджетният дефицит към 30 април 2026 г. е 1,750 милиарда евро, или 1,4% от БВП, а натрупаните и неразплатени разходи достигат 2,554 милиарда евро. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг за състоянието на публичните финанси и мерките, които правителството подготвя.

По думите му, 655,7 млн. евро са фактурирани, но неразплатени капиталови разходи, от които 441,1 млн. евро са в министерства и ведомства, а 214,6 млн. евро в общините. Освен това има извършена дейност, която предстои да бъде фактурирана, както и стари просрочени задължения за 197,6 млн. евро.

Финансовият министър посочи като сериозен проблем общинските проекти за периода 2025 - 2028 г., чиято обща стойност е 4,2 млрд. евро. За 2025 г. остатъкът за разплащане е 1,1 милиарда евро, а към 14 май 2026 г. по т.нар. Удължителен закон са останали едва 51,5 млн. евро при чакащи фактурирани и изпълнени проекти за 231,3 млн. евро.

„Фискалните цели за 2025 г. са били постигнати изкуствено за сметка на бюджета за 2026 г.“, заяви Донев. По думите му това е станало чрез авансово изтеглен корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро и чрез разпределяне на 100% междинен дивидент от държавните дружества за 566,7 млн. евро.

Той уточни, че няма да има промяна в данните на Евростат, според които дефицитът за 2025 г. е 3,5%.

Министърът увери, че данъците няма да бъдат увеличавани. Потвърдено беше и увеличението на всички пенсии със 7,8% от 1 юли 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване. Социалните плащания за уязвимите групи също ще бъдат изплащани в пълен размер.

Сред предложените мерки е премахване на автоматичното индексиране на възнагражденията на премиера, министрите, заместник-министрите, ръководствата на регулаторите, съдебната система, силовите структури и висшите училища.

„Ще предложим и народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на депутатските заплати със средната работна заплата в обществения сектор“, каза Донев. Финансовият министър съобщи, че "модата на бюджетите на кръпки свършва".

Предвижда се и таван на възнагражденията в публичния сектор, като никой няма да може да получава основна заплата, по-висока от тази на президента на България. Изключение ще има за Българска народна банка и Българска банка за развитие.

От 1 септември 2026 г. ще бъдат намалени с 10% бюджетите за заплати и осигуровки във всички ведомства. Според финансовия министър това няма да доведе до намаляване на индивидуалните възнаграждения, а ще се реализира чрез оптимизация на структури и съкращаване на незаети щатни бройки.

Предлага се също изборните длъжности да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Капиталовите разходи ще бъдат преразгледани, а неприоритетни проекти ще бъдат временно замразени.

Сред планираните промени е и увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. с 189 евро до 2300 евро. Минималните осигурителни прагове също ще бъдат увеличени с 5%.

По време на брифинга беше обявено още, че от днес, 18 май 2026 г., за директор на Агенция „Митници“ е назначен Николай Шушков.

Донев съобщи и че процедурата по подготовката на Бюджет 2026 стартира от днес, като целта е законът да бъде приет до 1 юли 2026 г.

В края на брифинга финансовият министър поздрави певицата Дара за успеха ѝ и заяви, че в Бюджет 2027 ще бъде предвидено специално финансиране за участието на България в "Евровизия 2027".