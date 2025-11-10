Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Б юджетната процедура не може да бъде блокирана, тъй като това е автономно право на правителството и на Народното събрание. Срещите с работодателските организации продължават, а тази седмица се очаква да се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надявам се, бюджетът да бъде внесен в Народното събрание още тази седмица. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред журналисти по време на конференцията „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“.

„Правителството има правото да внесе проект на бюджет, а парламентът – да го приеме. Тристранният диалог е важен за координация и за постигане на социален баланс, но не може да ограничава правителството“, посочи Желязков.

Той подчерта, че при обсъжданията има обмяна на мнения, но социалният диалог изисква баланс между интересите на различните страни. Този бюджет е първият в евро и трябва да отговори на страховете на обществото – да няма висока инфлация и намаляване на доходите, като същевременно държавата продължи да инвестира в инфраструктура, каза премиерът.

На въпрос откъде ще дойдат средствата, премиерът уточни, че структурата на бюджета дава отговор на тези въпроси. Ако се наложи отпадане на някои приходоизточници, трябва да бъдат посочени алтернативите им, това е част от разговора с работодателите, заяви Желязков.

По отношение на държавния дълг той увери, че няма риск от навлизане в дългова спирала. „Докато дългът се движи около 30 процента от БВП, няма опасност. Референтната стойност е 60 процента, но няма да си позволим да стигнем дотам“, каза премиерът.

Росен Желязков допълни, че вижданията на правителството за "отвързване" на минималната работна заплата от средната и на възнагражденията в публичния сектор ще намерят своите законодателни решения през следващата година. Бюджетът е консервативен, за да осигури спокойствие и да позволи реформите да се провеждат постепенно и еволюционно, без социално напрежение, посочи премиерът.

Относно данъците той коментира, че обсъжданите промени в данъка върху дивидента не представляват увеличение и не променят данъчната структура. Премиерът определи проектобюджета като "по-скоро консервативен", с цел да осигури спокойно и без социално напрежение преминаване в следващата година. „Политиките, които се представят като реформаторски, трябва да се прилагат бавно и еволюционно, защото след всяка непремислена реформа винаги следва обществена деградация“, подчерта Росен Желязков.