България

Радев за палежа на антените на Starlink: Ако бяхме разкрили имената на заподозрените, те можеше да избягат

Двамата заподозрени са задържани в Германия след издаването на европейска заповед за арест. Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев разкриха подробности за разследването, след като изслушването им в парламента се провали заради липса на кворум

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 8 минути / 28 октомври 2026, 09:44
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Липса на кворум провали извънредното заседание на парламента

Липса на кворум провали извънредното заседание на парламента

И звършителите на палежа на антените на Starlink край София са били установени още на следващия ден след атаката, но задържането им в Германия е станало възможно след издаването на европейска заповед за арест. Това съобщиха премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Двамата трябваше да бъдат изслушани от депутатите за инцидента от 9 октомври, но заседанието не се състоя заради липса на кворум, предаде DarikNews.bg.

Липса на кворум провали извънредното заседание на парламента

Радев заяви, че правителството е било готово да представи информацията пред парламента, но след провала на заседанието е решило да я оповести публично.

Премиерът поздрави службите за сигурност и МВР за бързото установяване на предполагаемите извършители

По думите му, когато самоличността им е била установена, те вече са напуснали България.

„Нашите служби предупредиха партньорската държава за тези граждани, за да бъдат поставени под наблюдение. Но имаше изключително продължителна, тромава процедура, която трябваше да се изпълни, за да се издаде европейска заповед за арест“, обясни Радев.

Той посочи, че властите са предприели необходимото за ускоряване на процедурата, без да нарушават установените правила.

Министър-председателят коментира и критиките за липсата на информация при предишното парламентарно изслушване на 14 октомври.

„Нямаше как веднага да споделим цялата информация, защото ако службите и МВР бяха казали имената на извършителите, те най-вероятно щяха да избягат от държавата, в която се намираха. Понякога е нужно търпение, за да можем да заловим извършителите“, подчерта премиерът.

Попитан защо депутатите не са се събрали за заседанието, Радев посочи, че представители на политическите сили са ангажирани с предизборната кампания. Той отбеляза, че част от народните представители все пак са присъствали.

  • Демерджиев: Установихме заподозрените на 10 октомври

Вътрешният министър Иван Демерджиев представи хронологията на разследването и международното взаимодействие, довело до задържането на заподозрените за палежа на антените на Starlink.

„Още на 10 октомври установихме самоличността на извършителите, както и превозното средство, с което са се придвижвали. Поетапно подадохме данни за това на колегите ни от всички държави, през които те преминаха, връщайки се в Германия още същия ден“, обясни Демерджиев.

По думите му германските власти са разполагали с информация за самоличността на издирваните още от 10 октомври, но не са имали правно основание да ги задържат преди издаването на европейска заповед за арест.

„Максимално бързо се придвижи тази процедура. На 19 октомври беше издадена заповедта, бяха преведени и изпратени документите и в първия възможен момент германските колеги установиха и заловиха извършителите“, посочи министърът.

Българските власти очакват задържаните да бъдат предадени на страната ни, за да продължат процесуално-следствените действия по случая.

  • Заподозрените са германски граждани

Демерджиев съобщи, че задържаните са германски граждани, които живеят постоянно в Германия. Българските служби са проверили предишните им прояви и са предоставили събраната информация на германските си партньори.

„Те са германски граждани. Проучили сме внимателно всичките им прояви назад във времето. Данните са подадени и на германските власти, те са наясно с това“, заяви вътрешният министър.

По думите му има информация, че на 18 октомври заподозрените може да са извършили сходно деяние и на територията на друга държава от Европейския съюз.

„Цялата история по тяхното пребиваване и дейност тепърва ще се изяснява в хода на наказателното производство“, обясни Демерджиев, цитиран от NOVA.

Той уточни, че заподозрените са напуснали България законно, преминавайки през граничните пунктове по установения ред. Към момента на напускането им не е имало основания да бъдат спрени или задържани.

Според министъра двамата имат предишни криминални прояви в Германия, но досега не са били свързвани с престъпления от подобен характер.

  • Какво се знае за палежа на антените на Starlink

На 9 октомври бяха подпалени антени на Starlink край София. В хода на разследването българските власти установиха предполагаемите извършители, които междувременно бяха напуснали страната.

По случая са повдигнати обвинения на младежи, за които според прокуратурата се предвижда наказание до 12 години лишаване от свобода.

След издаването на европейска заповед за арест на 19 октомври заподозрените са задържани в Германия. Предстои процедура по предаването им на българските власти, както и продължаване на разследването за обстоятелствата и мотивите за палежа.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg; NOVA    
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