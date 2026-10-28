Технологии

Apple показа своя най-мощен и умен лаптоп досега

Новият MacBook Pro идва с усъвършенстван процесор М6 и според компанията, с най-бързите изчислителни ядра в света, като обещава огромна производителност, която ще покрива изискванията на всички специалисти във всякакви индустрии и технологии

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 октомври 2026, 09:37
Apple показа своя най-мощен и умен лаптоп досега
Източник: Apple

Apple представи нов 14-инчов MacBook Pro, който използва процесора от следващо поколение М6. Той обещава значително по-висока производителност, по-мощни възможности за изкуствен интелект директно на устройството и по-дълъг живот на батерията. Обновеният лаптоп е предназначен за студенти, бизнес професионалисти, софтуерни разработчици и творчески специалисти, които се нуждаят от висока производителност в преносим компютър. Компанията твърди, че лаптопът ще се справи с всякакви задачи, независимо от индустрията и естеството им.

Новият MacBook Pro съчетава 12-ядрен централен процесор с 12-ядрен графичен процесор (GPU) и 16-ядрен невронен модул (Neural Engine). Според Apple, централният процесор предлага подобрена производителност както при еднонишкови, така и при многонишкови задачи, докато графичният осигурява до 30% по-бърза графична обработка в сравнение с модела M5 от предишното поколение. Задачите с изкуствен интелект могат да се изпълняват с до 25% по-висока скорост, като Neural Engine осигурява до 1,9 пъти по-висока производителност от своя предшественик.

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Тези подобрения са предназначени да бъдат от полза за широк спектър от задачи – от ежедневен мултитаскинг до компилиране на софтуер, редактиране на снимки, рендериране на 3D графика и работа по мащабни творчески проекти. Apple също така акцентира върху възможността на лаптопа да изпълнява големи езикови модели локално, което позволява на потребителите да извършват определени AI задачи директно на собствените си устройства, вместо да разчитат на облачни услуги.

Чипът M6 включва невронни ускорители във всяко графично ядро ​, както и по-бърза обединена памет с пропускателна способност до 170 GB/s. Лаптопът се предлага с начален капацитет от 16 GB обединена памет, като може да бъде конфигуриран с до 32 GB. Това е изненадващо малко, имайки предвид, че поколението с М5 чиповете може да се поръча с до 128GB RAM. Вероятно подобна опция ще бъде добавена по-късно или Apple смята, че новият процесор е толкова бърз, че не се нуждае от повече системна памет, особено на фона на високите ѝ цени. Според тестовете на компанията, в сравнение с 13-инчовия MacBook Pro с чипа M1, новият модел осигурява до 11 пъти по-висока графична производителност и до 13 пъти по-бърза работа при задачи с изкуствен интелект.

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Животът на батерията е друго ключово предимство. От Apple посочват, че устройството може да издържи до 24 часа с едно зареждане, което е най-дългият живот на батерията, предлаган някога при компютър Mac. Това означава до четири часа повече за потребителите, които преминават от модел с M1 и до 14 часа повече за тези, които заменят своя MacBook Pro с процесор Intel. Лаптопът поддържа и бързо зареждане, достигайки 50% капацитет за около 30 минути при използване на съвместим USB-C захранващ адаптер с висока мощност.

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Новият 14-инчов MacBook Pro запазва своя Liquid Retina XDR дисплей, който предлага пикова HDR яркост до 1600 нита и контрастно съотношение 1 000 000:1. Потребителите могат да изберат и вариант с дисплей с нанотекстура, предназначен да намали отраженията и отблясъците. Самият дизайн на лаптопа остава практически непроменен.

Сред останалите характеристики са 12МР камера с функция Center Stage и режим Desk View, система от три микрофона, както и аудиосистема с шест високоговорителя и поддръжка на пространствен звук. Възможностите за свързване са подобрени чрез Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а наличните физически портове включват HDMI, MagSafe 3, три порта Thunderbolt 4, слот за SDXC карти и жак за слушалки. Лаптопът поддържа свързването на до два външни дисплея.

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Устройството ще се предлага с операционна система macOS 27, която въвежда разширени възможности на Apple Intelligence и по-естествен, разговорен изкуствен интелект за Siri. Според Apple софтуерът помага на потребителите да намират информация в съобщения, имейли и снимки, да изпълняват задачи в различни приложения, да организират разделите в браузъра Safari и да създават автоматизации чрез команди на естествен език. Някои функции зависят от поддържаните езици и региони, а изкуственият интелект Siri към момента е наличен в бета версия.

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Новият 14-инчов MacBook Pro с чип M6 се предлага в САЩ на начална цена от 1999 долара. М6 засега не е наличен за 16-инчовия модел. Предварителните поръчки започват на 28 октомври, а продажбите стартират на 6 ноември.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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