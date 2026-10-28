„Второто убийство на Милен“: Реакции след решението за предсрочното пускане на Кристиян Николов

Софийският градски съд разреши предсрочното освобождаване на Кристиян Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков.

Колеги и приятели на журналиста протестираха срещу решението и поставиха под съмнение справедливостта на наказанието.

Прокуратурата обжалва, а окончателното решение ще бъде на Софийския апелативен съд.

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора

Решението на Софийския градски съд за предсрочното условно освобождаване на Кристиян Николов, осъден за катастрофата, при която загина Милен Цветков, предизвика вълна от недоволство и въпроси за справедливостта. По казуса в студиото на NOVA говориха журналистката Лора Крумова и Даниел Петканов – колеги и приятели на Цветков, които снощи присъстваха на протеста в София.

Трагедията се случи на 19 април 2020 г., навръх Великден, когато Николов връхлетя с около 100 км/ч с джипа си върху колата на Милен Цветков, спряла на червен светофар. Водачът беше с коктейл от три вида наркотици в кръвта – амфетамин, марихуана и кокаин, без никакъв спирачен път при удара. През 2023 г. той получи 9-годишна присъда, но Софийският градски съд прецени, че за добро поведение и след като е изтърпял над половината от наказанието си, той вече се е поправил и може да излезе на свобода. Прокуратурата протестира решението пред Апелативния съд, а администрацията на затвора също не е съгласна с оценката, че осъденият се е поправил.

Обвиненият за смъртта на Милен Цветков излиза от ареста

„В началото имаше огромен обществен и медиен интерес, а вчера на протеста бяхме около двеста човека, което показва как с времето всичко се забравя”, сподели Даниел Петканов. Той не скри огорчението си от мотивите на съда, в които към Николов е отправен въпрос дали вече е разбрал как миг невнимание може да доведе до необратими последствия.

„Коктейл от наркотици, сядаш зад волана, превишаваш двойно допустимата скорост, минаваш на червено и нямаш никакъв спирачен път – това не е миг невнимание”, категоричен е Петканов. Според него качването в автомобила в такова състояние прави шофьора буквално въоръжен с оръжие човек, който отнема живот. Той сподели още, че миналата седмица е разговарял и с Ивета, майката на осемгодишния тогава син на Цветков – Боян.

„За мен това дело беше второто убийство на Милен”, заяви Лора Крумова, подчертавайки, че казусът опира до принципа и до опасния знак, който институциите дават на обществото.

„В тази държава казваш, че след шест години, ако си друсал три вида наркотици, качил си се на джипа на майка си и си минал през човек на червен светофар, след шест години си навън”, изтъкна журналистката. Тя напомни, че Цветков беше отнет от децата си Боян и Калина, както и от цялата журналистическа гилдия.

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Крумова обърна внимание и на удобствата при изтърпяването на наказанието. „Той доста комфортно я кара тази присъда – изкара удобен домашен арест в голяма къща на пъпа на София, а сега е в общежитие от открит тип в Казичене, където има отпуски и може да излиза“, отбеляза тя. „Журналистката припомни също, че спътникът в джипа – синът на политика от ГЕРБ Лъчезар Иванов, е избягал от местопроизшествието и не е бил привлечен към никаква отговорност. „Всеки, който убие днес в България, след пет години е навън. Така излиза”, обобщи Крумова.

Окончателното решение дали осъденият за смъртта на Милен Цветков ще излезе на свобода предсрочно ще бъде взето от Софийския апелативен съд.