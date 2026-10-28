Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА

Нов горещ слух разтърсва светските среди - възможно ли е Шакира да има нов мъж до себе си? Според журналиста Жорди Мартин колумбийската певица и бившият баскетболист Серж Ибака, който е с 12 години по-млад от нея, може би са започнали романтична връзка.

Информацията идва от предаване за знаменитости, където Мартин твърди, че няколко негови източника са потвърдили за засилващата се близост между двамата. Интересът към тях се подплатява и от факта, че през последните дни Ибака е бил забелязан на няколко от концертите на Шакира в Мадрид. Двамата дори вече имат обща снимка, която споделиха в социалните мрежи, но към момента нито един от тях не е потвърдил официално романса.

Ибака е добре познато име в света на баскетбола. Той има зад гърба си над 10-годишен опит в НБА, където е носил екипите на няколко отбора. Най-дългият му и успешен период е с Оклахома Сити Тъндър, където игра до 2016 г. Въпреки че е роден в Република Конго, Ибака избира да представлява Испания на международната сцена. С националния отбор на страната той постига значителни успехи, сред които и сребърен медал от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.