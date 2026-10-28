България

"Цените ще продължат да растат": Асен Василев с остри критики към кабинета

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ критикува бюджетната политика на управляващите, коментира президентския балотаж, помилванията и войната в Украйна

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 09:04
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С кошница с надпис „Грижа“ председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев влезе в студиото на „Здравей, България“. Бившият финансов министър използва необичайния реквизит, за да разкритикува мерките на правителството срещу високите цени, бюджетната политика и предвиденото увеличение на доходите. Той коментира още предстоящия президентски балотаж, помилванията на осъдени за престъпления, свързани с наркотици, войната в Украйна и съдебната система.

  • Асен Василев: Цените ще продължат да растат

Според Василев опитите за административно ограничаване на търговските надценки няма да доведат до трайно поевтиняване на стоките. Той постави въпроса дали мерките ще имат реален ефект за потребителите.

„Въпросът е крайният ефект от действията на правителството. Дали ще има по-ниски цени за българските граждани, дали ще има наложени глоби, ако наистина има надценки, или грижата ще бъде като тази кошница - леко празна. В крайна сметка цените ще вървят нагоре“, заяви той.

По думите му държавата трябва да се съсредоточи върху цените на електроенергията, природния газ и горивата, тъй като те влияят върху себестойността на останалите стоки.

„Когато се опиташ с непазарни средства да ограничиш пазарни играчи, обикновено нещата не работят. Да кажеш каква може да е максималната надценка на нещо, което е на нормален пазар, означава след това да трябва да проверяваш всички разходи“, коментира лидерът на ПП.

  • „За издръжка има пари, за заплати няма“

Василев настоя доходите да нарастват по-бързо от инфлацията и разкритикува заложените в бюджета параметри. Според него през 2022, 2023 и 2024 г. възнагражденията са се увеличавали с по-бързи темпове от инфлацията, докато в настоящата финансова рамка се предвижда обратната тенденция.

„Като теглите чертата за 2022, 2023 и 2024 г., доходите растат по-бързо от инфлацията - два пъти по-бързо. Тоест хората не обедняват. А това, което е заложено с много грижа в текущия бюджет, е доходите да растат по-бавно от инфлацията. За първи път в бюджет е записано обедняване на българските граждани“, заяви председателят на ПП.

Той разкритикува и разпределението на държавните разходи, като посочи разлика между предвиденото увеличение на средствата за издръжка и това за заплати.

„Защо вдигате издръжката с 35%, а заплатите с 5%? Това е въпрос на приоритет и за какво се харчат парите. Издръжката е да се плати токът, водата, да се направят дребни ремонти, да се купят консумативи. Издръжката се вдигна с 1,5 милиарда евро. За издръжка има пари, за заплати няма“, каза Василев.

Бившият финансов министър постави въпроси и за капиталовите разходи и настоя за повече прозрачност при използването на публичните средства.

По отношение на Бюджет 2027 той изрази опасения, че финансовата рамка може да бъде по-неблагоприятна от тази за 2026 г.

„Подозирам, че бюджетът ще бъде много по-зле от бюджета за 2026 г. Но вместо да подозираме, по-добре е да видим. Трябва да знаем за какво ще се харчат парите на българските граждани“, подчерта Василев.

  • Какво каза за президентския балотаж

Председателят на ПП коментира и предстоящия втори тур на президентските избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него изходът от вота ще зависи от активността на избирателите, а не от договорки между партийните ръководства.

„При 22% избирателна активност нищо не е решено. Нито е ясно колко хора ще излязат на следващите избори, нито кои хора ще излязат. Всичко ще зависи от българските граждани, а не от договорки в партийни централи“, заяви Василев.

Той отхвърли идеята подкрепата за определен кандидат да бъде договаряна между партиите.

„Аз лично смятам, че президентът трябва да бъде избран от българските граждани, а не от партийните централи. Всяка партия е свободна да вземе това решение, но то не може да бъде договорка в партийни централи“, допълни той.

Василев обвини управляващите, че използват страховете от война за политически цели и отклоняват общественото внимание от икономическите проблеми.

  • Василев постави въпроси за помилванията

Лидерът на ПП коментира и помилванията на осъдени за престъпления, свързани с наркотици, по време на президентския мандат на Илияна Йотова. По думите му има пет подобни случая, за които трябва да бъдат представени ясни мотиви.

„Ако има човек, който е хванат за наркотици, пуснат да се лекува, хванат втори път, докато се лекува, и осъден втори път, няма как да помилваш този човек. Независимо какво му е здравословното състояние“, заяви Василев.

  • За войната в Украйна и отношенията с Европа

Василев заяви, че не очаква да се стигне до пряк военен сблъсък между НАТО и Русия. Според него част от публичните послания по темата засилват страховете сред гражданите.

„Не мисля, че ще се стигне до пряк сблъсък на НАТО с Русия. Точно тук си говорим за всички тези наслагвания на страхове. В момента това, което се обсъжда, е Украйна да бъде подпомагана финансово и да ѝ се продава оръжие“, каза той.

По думите му България трябва да защитава националните си интереси чрез активно сътрудничество с европейските си партньори, вместо чрез конфронтационни изказвания.

  • Как отговори за ареста на Борисов

Василев коментира и твърденията, че при ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов през 2022 г. е настоявал той да бъде изведен с белезници.

„Ето сега ви казвам: сложете белезници на оператора. Какво ви казвам с това? Как финансов министър може да нареди на някого да сложи белезници?“, попита той.

Председателят на ПП засегна и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет. Той заяви, че партията ще определи позицията си след изслушванията на кандидатите.

По отношение на арестите на кметове Василев настоя действията на правоохранителните органи да се основават на достатъчно доказателства, а не на политически съображения.

„Аз съм против арести на хора, за които няма достатъчно доказателства. Не можете да задържите човек, без да имате достатъчно доказателства, независимо кой е този човек“, заключи той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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