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От утайка от кафе до иновативен продукт: Как младите таланти създават решения на реални проблеми с глобалната инициатива Solve for Tomorrow

В ход е регистрацията за петото юбилейно издание на иновативния конкурс на Samsung България, който дава сцена на ученическите идеи за по-добро бъдеще

28 октомври 2026, 10:00
От утайка от кафе до иновативен продукт: Как младите таланти създават решения на реални проблеми с глобалната инициатива Solve for Tomorrow
Източник: Solve for Tomorrow

М огат ли училищните часове по предприемачество и наука да се превърнат в трамплин за реални решения на важни обществени и екологични проблеми? Отговорът е категорично „да“, когато зад младите хора застане подкрепата на правилната менторска среда и водещи технологични компании.

В момента е активна регистрацията за петото юбилейно издание на конкурса за иновативни младежки проекти Solve for Tomorrow, организиран от Samsung България в партньорство с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД. В него могат да участват ученици от цялата страна с проекти в три категории – „Устойчивост чрез технологии“, „Социална промяна чрез технологии“ и „Дигитални финанси“. За първи път отборът победител ще получи парична награда в размер на 5 000 евро. С нея Samsung България цели да отличи усилията и постиженията на младите хора, както и да подкрепи потенциала и последващото развитие на тяхната идея.

Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на Samsung към образованието и развитието на следващото поколение. Чрез съчетаването на STEAM знания (наука, технология, инженерство, изкуство и математика), дизайн мислене и съвременни технологични решения, програмата помага на младежите да развиват своите идеи, да ги защитават уверено и да работят в екип.

Успехът на редица училищни отбори през годините доказва, че стойността на инициативата далеч надхвърля рамките на състезанието – тя дава на учениците самоувереност и умения за тяхната бъдеща реализация.

Училището като инкубатор за иновации: Примерът на 108. СУ „Никола Беловеждов“

Ярък пример за това как се раждат успешни проекти е отборът на 108. СУ „Никола Беловеждов“ в София, който е големият победител в третото издание на конкурса (2024/2025 г.) с проекта си HotBrewCo за биоразградими пелети от утайка от кафе и кюспе.

Източник: Solve for Tomorrow

„Вярвам, че училището трябва да дава на учениците възможност да превръщат идеите си в решения на реални проблеми“, споделя Лилия Тодорова, директор на 108. СУ „Никола Беловеждов“. „Затова създадохме нашия STEM „Център за креативни предприемачи и иновативни решения“ - пространство, в което знанията се прилагат на практика, а любопитството, работата в екип и смелостта да опитваш водят до нови решения. Участието в Solve for Tomorrow е част от тази визия: младите хора да откриват проблеми, да разработват и защитават идеите си и да виждат как могат да бъдат полезни на обществото.“

Пътят от отпадъка до ценния ресурс

Зад успеха на отбора стоят месеци на проучвания, упоритост и вяра в собствените сили. Поглед от кухнята на този процес дава Ели Руменова, преподавател по предприемачество в училището, която ръководи учениците при участието им в конкурса.

„Като учител по предприемачество за мен е важно учениците да имат възможност да приложат наученото и да видят как една тяхна идея може да се превърне в полезно решение. Именно това ме привлече в Solve for Tomorrow – възможността нашите ученици да работят по реален проблем и да създадат проект с положително въздействие върху обществото или околната среда,“ разказва г-жа Руменова.

Източник: Solve for Tomorrow

Тя допълва, че при старта на проекта екипът е търсил начин да даде нов живот на материали, които обикновено се изхвърлят. Така се ражда концепцията за биопелетите от кафе и кюспе. „Най-ценното е, че учениците видяха как нещо, което често приемаме за отпадък, може да се превърне в ресурс и в основа на иновативен продукт,“ добавя тя.

Самите ученици, създали проекта, също споделят ентусиазма от преживяването. Лидия Петрова, лидер на победителите от предходната година и полуфиналист в четвъртото издание, споделя: „HotBrewCo е проектът, с който спечелихме конкурса Solve for Tomorrow през 2024/2025 г. Разработихме устойчива система за производство на биоразградими пелети от утайка на кафе и кюспе, като превърнахме отпадъците в полезен ресурс. Целта ни е да дадем своя принос за опазването на природата и да създадем положителна промяна в обществото.“ Според нея и другите ученици от отбора, успешният проект трябва да решава реален проблем, да има стойност, да бъде иновативен, приложим и устойчив. Тя изразява радостта си от факта, че и през миналата година отново са били сред полуфиналистите на конкурса, което ги е мотивирало да продължат да развиват идеите си.

Отвъд наградата: Изграждане на умения за реалния свят

Участието в инициативи като Solve for Tomorrow променя трайно начина, по който младите хора гледат на собствените си възможности. Преподавателят Ели Руменова отбелязва, че в рамките на работата по проекта си за конкурса, учениците развиват критично мислене, екипност и способност да аргументират решенията си, приемайки грешките като част от творческия процес.

Източник: Solve for Tomorrow

Това се доказва и от факта, че след победата си през 2025 г., учениците от 108. СУ успяват да стигнат до полуфинал и в следващото издание с нов проект – дигитална платформа за подкрепа на родители. Според г-жа Руменова подобни инициативи изграждат по-добра връзка между образованието и реалния бизнес, показвайки на младежите, че иновациите имат смисъл само тогава, когато създават стойност за хората.

Време е за следващите големи идеи: Отворено е кандидатстването за петото издание на Solve for Tomorrow!

Няма защо учениците да чакат да пораснат, за да развият идеите си за по-добър, по-зелен или по-умен свят. За тези, които се колебаят дали да участват, ето какво съветва учителката на победителите от 108. СУ: „Не чакайте идеята да стане съвършена, преди да направите първата крачка. Достатъчно е да забележите проблем около себе си и да се запитате как бихте могли да го решите по различен начин“.

Solve for Tomorrow е шанс знанията на учениците да се превърнат в идеи и прототипи за реални решения, както и възможност за младите хора да получат ценна менторска подкрепа и да заслужат признание в националния конкурс, който е част от международна програма на Samsung Electronics, която се провежда по света от 2010 г. насам.

Регистрацията за петото юбилейно издание на Solve for Tomorrow от Samsung все още е отворена в официалния сайт на конкурса и отбори от цялата страна могат да направят първата стъпка към своето бъдеще. Срокът за гимназистите от 9. до 12. клас и техните ръководители е до 24 ноември, а за по-малките ученици от 2. до 8. клас регистрацията ще започне след това и ще продължи до 27 февруари 2027 г.

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