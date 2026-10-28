Прокуратурата предаде на съд двама дилъри на фентанил и метамфетамин

С офийската градска прокуратура предаде на съд двама мъже, обвинени за разпространение на фентанил и метамфетамин. Към момента те са задържани за постоянно в ареста, като предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото, съобщиха от прокуратурата.

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Според обвинителния акт в периода от 09. 07. 2025 г. до 01. 06. 2026 г. единият обвиняем разпространявал фентанил на различни лица и отделно държал с цел разпространение значителен брой обособени количества наркотици. Другият е обвинен за държане на наркотици с цел разпространение.

Задържаха наркодилърка с фентанил в София

Снощи директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за трима задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в София.