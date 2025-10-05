България

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

5 октомври 2025, 14:13
Източник: БТА

К оритата на реките Бяла и Хаджийска на територията на община Несебър са изцяло почистени, каза пред журналисти кметът на община Несебър Николай Димитров.

По думите му бедственото положение, въведено в общината, ще остане в сила още няколко дни превантивно, поради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка.

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Николай Димитров съобщи още, че Община Несебър ще обяви ден на траур заради жертвите от бедствието.

Наводнението в "Елените" отне живота на четирима души - трима мъже и жена. 

Жената бе открита в късния следобед вчера на втория етаж в една от сградите във ваканционното селище.

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Междувременно директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов заяви, че със специализирана техника се извеждат всички автомобили, отнесени от водната стихия на територията на ваканционно селище "Елените".

"Автомобили има в морето и в басейни, както и такива, които са качени по тераси. Извеждаме ги с техника и се транспортират до охраняем паркинг в Свети Влас, където се съхраняват под надзор", посочи старши комисарят.

По думите му охраната в района на бедствието остава засилена.

Задържаните снощи двама криминално проявени мъже, в които бяха открити значителна сума в евро, голямо количество ключове, два лаптопа, телефони и скъпи парфюми, са признали, че са проникнали в осем апартамента на територията на "Елените". От там те откраданали вещите. Предстоят разпити на собствениците с цел връщане на откраднатото.

Няма хора в незвестност след бедствието.

"Последният получен сигнал е за мъж, останал в хотел "Робинзон" на територията на ваканционното селище. Два пъти беше приканван да напусне. Съдействие оказа негов роднина, който го отведе с автомобил", допълни старши комисарят.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените

 

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
Несебър бедственото положение
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 7 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 6 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 7 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 7 часа

