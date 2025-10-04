Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

О кръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства по повод смъртта на трима души във ваканционно селище "Елените", съобщиха от държавното обвинение.

По повод настъпилата смърт на тримата мъже са започнати три отделни досъдебни производства, които се наблюдават от Окръжна прокуратура – Бургас.

В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната им смърт, уточниха от прокуратурата.

В петък водната стихия отне живота на трима души - работник, който се е намирал в приземен етаж на сграда, на багерист, отзовал се да помага по време на бедствието, и на граничен полицай, който е бил в лодка обхождала морето, за да търси бедстващи в потопените във водата коли.

Достъпът до ваканционно селище "Елените" остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията.

От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

От МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, като най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище "Елените". Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

От МВР допълниха, че всичките им сили и средства в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места.

За днес е обявен жълт код за опасно време в североизточната част на страната. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица.

През изминалото денонощие в цялата страна екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) са реагирали на 340 сигнала, свързани с усложнената метеорологична обстановка. Служители на полицията, жандармерията и пожарната са евакуирали над 100 души в засегнатите населени места. Бедствени положения бяха обявени в общини на територията на областите Бургас, Монтана, Видин, Перник и Кърджали.

От регистрираните сигнали 218 са били за паднали дървета, 100 за отводнявания, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, като по данни на електроразпределителните дружества се работи по отстраняване на авариите.

В област Видин без електрозахранване остана цялата община Чупрене поради скъсан далекопровод. Част от пътната мрежа беше затворена заради паднали дървета.

В област Кърджали беше обявено бедствено положение в община Ардино поради заливане на мост при село Китница. Прекъснат беше достъпът до селата Русалско, Любено, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

В област Монтана без ток са населени места в общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци. Системата BG-Alert беше активирана и в тази област.

В област Перник беше обявено бедствено положение в община Трън. Без ток са села в общините Брезник, Трън и Земен. Системата BG-Alert беше активирана и там, информираха още от МВР.