Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Д нешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. Това каза регионалният министър Иван Иванов, който заедно с вицепремиерът Атанас Зафиров, инспектира новопостроения участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“.

Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. „Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел „Дерманци“.

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

“Използвам възможността да изкажа съболезнования на близките на жертвите от ужасното наводнение. Искрено се надявам, ако има виновни, да получат наказание с цялата строгост на закона. Ще положа лични усилия това да се случи”, каза Зафиров.

“Ден като днешния ме изпълва с оптимизъм и надежда заради конкретния повод, по който сме се събрали. Показва ми, че от това управление има смисъл и политическата цена, която плащаме всички участници в това нелеко управление, си заслужават, защото всички усилия, които полагате са насочени към удобството на гражданите”, коментира той.

По думите му днешното откриване освен удобство на гражданите създава и безопасна среда, защото отклонява движението от част от най-опасните участъци в страната.

“Знаем, че на хората им се иска всичко да се случва с много по-бързи темпове, но това са процеси, които са свързани с дълъг период на проектиране, финансиране и изграждане”, обясни той.

Иван Иванов коментира, че работата по много инфраструктурни проекти е била възобновена за изключително кратко време.

“Те бяха спрени през последните години именно заради политическото безвремие. Това, което днес се случва, е изключително символично за всички живеещи в Северна България, защото без АМ “Хемус” тук няма бъдеще в този регион”.

“Днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе. В рамките на един месец това удобство ще имат и пътуващите за Варна, доста е напреднало строителството”, каза регионалният министър, цитиран от NOVA.

“Надявам се до Нова година да издадем още няколко разрешителни за строеж, за да се възстанови това, което беше спряно. Политическите усилия, които влагаме тук, дават своите резултати. Надяваме се българските граждани да оценяват това, защото политическата цена е изключително висока, но резултатите се виждат”, обясни той.

“Предстои ни да приемем един изключително важен бюджет, който ще ни даде много възможности и очаквания, за да се виждаме по такива поводи и в бъдеще”, смята Иванов.

“Ние искаме 6 млрд. лева за инфраструктура, но зависи какви ще бъдат възможностите на бюджета. Освен магистрала “Хемус” има и път за Видин, който е изключително важен за този регион”, допълни той.

“Технически в строителството няма никакви проблеми, но това, че 4 години в държавата имаше непрестанни избори, забави процеса. В момента се наваксват всички темпове, за да бъде пуснат в началото на ноември пътят към Варна”, обясни регионалният министър.