ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

В ърховният административен съд (ВАС) отмени решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което Владимир Николов беше дисциплинарно освободен от длъжността административен ръководител на Окръжната прокуратура в Плевен.

Според върховните съдии Николов не е нарушил правилата за случайно разпределение на делата при възлагането на производства на магистрат, завърнал се от командировка. Съдът не установява нарушение и при разпределянето на 67 преписки чрез опцията „определен избор“, тъй като те са били свързани с правомощията му като административен ръководител.

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ВАС обаче приема, че Николов не е упражнил достатъчен контрол върху продължителността на мерките за неотклонение, което представлява дисциплинарно нарушение.

Въпреки това съдът определя наложеното наказание като прекомерно и несъразмерно. Според магистратите Прокурорската колегия не е отчела правилно тежестта на нарушението, обстоятелствата по извършването му и цялостната работа на Николов, включително получените от него награди и поощрения.

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Съдът установява и съществени нарушения на административнопроизводствените правила при постановяването на решението.

ВАС отхвърля искането на Николов за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Решението е постановено с особено мнение на един от съдиите и не е окончателно. То подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.