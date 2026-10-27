Свят

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Седмината бяха определени за „изключително опасни“

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 14:59
Ирак осъди французи за ислямски тероризъм
Източник: БТА

И ракски съд днес осъди седем френски граждани по обвинения в тероризъм на дълги присъди затвор за членство в терористичната групировка „Ислямска държава“.

Седмината са сред 47 френски граждани, обвинени във връзки с „Ислямска държава“, които бяха задържани в Сирия и предадени на Ирак за съдебно преследване миналата година.

Шестима от обвиняемите получиха доживотни присъди, а седмият беше осъден на 15 години от Висшия съдебен съвет на Ирак. В съобщението се казва, че на процеса са присъствали адвокати на защитата и представители на френското посолство.

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Седмината бяха определени за „изключително опасни поради ролята им в заплахата за националната сигурност на Ирак, дестабилизирането на Ирак и Сирия и участието им в подбуждането към терористични операции в други страни“, пише в изявление на съда.

Терористичната групировка атакува Ирак през 2014 г., завземайки големи територии в западната част на страната и в съседна Сирия, където установи централата на свой ислямски халифат. Въпреки че беше разбита с обединените сили на Ирак, Сирия, Турция, САЩ, Иран, кюрдите и Русия, „Ислямска държава“ все още има активни клетки, които периодично извършват атаки по света.

Ирак в момента държи в ареста хиляди заподозрени членове на „Ислямска държава“, включително над 5700 затворници, прехвърлени от североизточна Сирия след избухването на боеве през януари между сирийската армия и водените от кюрди Сирийски демократични сили, които дълго време охраняваха центровете за задържане, където бяха държани терористите и техните семейства.

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Някои затворници, свързани с „Ислямска държава“, успяха да избягат по време на януарските сблъсъци и имаше опасения от по-голямо бягство, което доведе до прехвърлянето на останалите задържани в Ирак.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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