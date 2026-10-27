Свят

Израел пред съдбоносни избори: Нетаняху или Айзенкот

Израел е изправен пред фундаментален избор за посоката на бъдещото си развитие, а страната се намира в тежка криза

27 октомври 2026, 15:18
Израел пред съдбоносни избори: Нетаняху или Айзенкот
Източник: iStock

И зраел е изправен пред фундаментален избор за посоката на бъдещото си развитие, а страната се намира в тежка криза. Близо 70 000 души са пристигнали от цял свят за провеждащите се днес парламентарни избори, съобщи Deutsche Welle.

За първи път след ужасяващото терористично нападение на Хамас от 7 октомври 2023 и след три години на  изтощителна война Израел избира нов парламент. Над 7,3 милиона души с право над глас са призовани да определят бъдещето на страната.

В центъра на ожесточените политически спорове е същностният въпрос кой да изведе силно разединената страна от актуалната криза, пише АРД. Избирателите трябва да се произнесат дали това да е сегашният премиер Бенямин Нетаняху или неговият основен опонент – бившият шеф на генералния щаб Гади Айзенкот.

Той участва в двубоя с новосъздадената си партия „Яшар“ и представя изборите като един вид референдум за идентичността на израелската нация. Същевременно отправя предупреждения за възможно задълбочаване на разединението и упреква действащото ръководство в занемаряване на националната сигурност.

Огромна мобилизация

Логистичните мащаби на тези избори отразяват важността на решението, която се усеща от много израелци по цял свят. Тези дни на летището в Тел Авив пристигнаха хиляди избиратели от Ню Йорк, Лондон или Париж. Те са направили огромни разходи и са изминали дълъг път, за да могат да гласуват, тъй като Израел не позволява на гражданите си да подадат гласа си с писмо от чужбина. Смята се, че около 70 000 души са пристигнали от цял свят, за да отидат до урните.

Сред тях е и живеещият в Берлин Ейтан Хемед. За него и за мнозина други отиването до урните е граждански дълг, не търпящ отлагане, отбелязва германската обществена медия.

Същинският импулс за гласоподавателите е възможността да участват във взимането на решение във фаза, когато страната е пред исторически избор. Изключителната мобилизация на диаспората показва до каква степен събитията от последните три години за разтърсили и политизирали израелската идентичност в световен мащаб.

Травмата от 7 октомври е основна предизборна тема

Колективната травма от 7 октомври 2023 година остава ключовата тема за изборите в страната, подчертава АРД. Трите години война на множество фронтове са оставили дълбоки рани в израелското общество. Но паметта за най-черния ден в новата история на страната се инструментализира по различни начини от двата политически лагера, посочва АРД.

В рамките на предизборната кампания 77-годишният Нетаняху се опита да изведе на преден план военните и стратегически постижения от мандата си. Неговите поддръжници изтъкват ликвидирането на водещи фигури от терористичните структури на Хамас като убийството на лидера на организацията Яхия Синуар или на дългогодишния ръководител на Хизбула Хасан Насрала. Нетаняху се представя като единствения силен лидер, който е в състояние да устои на международния натиск и да гарантира в дългосрочен план сигурността на страната.

Политическите сили от противниковия съюз използват травмата от 7 октомври за фундаментално разчистване на сметки с правителството. Според тях Нетаняху и неговата дяснорелигиозна коалиция носят пряка вина за ужасните пропуски в сигурността, допуснали нападението на Хамас. За тях събитията от 7 октомври са резултат от дългогодишната политика на занемаряване и на вътрешно разцепление на страната, породени от стремежа на Нетаняху за власт.

Поляризацията като стратегия за оцеляване

На тези избори за Нетаняху буквално става дума за оцеляване – политическо, а вероятно и обществено, обобщава АРД. Под знака на дългогодишните корупционни процеси и на критиката от широки части на населението опитният тактик използва по време на предизборната борба всички регистри на поляризацията.

Неговата предизборна стратегия заложи на прокарването на непреодолима разделителна линия между неговия дяснорелигиозен блок и центристкия лагер, който той представя като същностна заплаха за страната. Нетаняху атакува директно политическия център и особено новата партия на своя противник Гади Айзенкот. Политическо „Направо“, както се превежда „Яшар“, не съществува, твърди Нетаняху – това бил само идеологически блъф за измама на избирателите, който щял да застраши еврейската идентичност на държавата.

Обществото е изтощено и разединено

Зад политическите дискусии стои общество, което е много изтощено от кризите в последните години. Наред с въпросите, свързани със сигурността, на преден план са и социалните несправедливости. Особено дебатът за икономическата тежест на войната и привилегиите на определени обществени групи, като оспорваното освобождаване на ултраортодоксалните от военна служба, създават социално напрежение.

Докато част от населението от години носи военната си служба по фронтовете и понася сериозни лични и икономически жертви, въпросът за справедливото разпределение на тежестите остава нерешен. Опозицията се опитва да канализира това недоволство, докато Нетаняху разчита на дисциплината на своите религиозни коалиционни партньори, посочва германската обществена медия.

Политическите лагери са на непримиримо различни позиции, сочат проучванията, които предвиждат много оспорвана надпревара, в която няма ясен фаворит. За сформирането на мнозинство, способно да състави правителство, са необходими поне 61 места в Кнесета.

А тъй като засега не личи, че партиите на Нетаняху или на Айзенкот ще могат самостоятелно да постигнат такъв резултат, в крайна сметка решаваща роля могат да изиграят малките партии, прогнозира АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Избори в Израел Бенямин Нетаняху Гади Айзенкот Национална сигурност 7 октомври 2023 Хамас Политическа криза Поляризация Израелска диаспора Кнесет
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