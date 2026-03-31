България

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

31 март 2026, 12:48
Източник: Istock/GettyImages

П овече от 2,4 тона месо и месни заготовки с нарушения на изискванията за безопасност и проследимост са открити в магазин в Плевен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверката е извършена след подаден сигнал.

Обектът е затворен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен.

Инспекторите са установили, че част от месото е без идентификационна маркировка и етикет за произход, друга - без етикети на български език, а трета - с изтекъл срок на годност. Констатирани са лоши хигиенни условия в обекта и служители с изтекла валидност на личните здравни книжки.

Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата, която държи магазина. Ще ѝ бъде съставен акт. Цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж. 

Припомняме, че близо 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания. Нарушенията са установени при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса „Марица“ между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.

Източник: Ивона Величкова, БТА    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

,

Всичко от днес

От мрежата

