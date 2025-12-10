Атанас Атанасов пред протестиращите в столицата: Трябва да си върнем държавата

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Т рябва да си върнем държавата, заяви председателят на „Демократи за силна България“ и заместник-председател на Народното събрание ген. Атанас Атанасов по време на протеста в столицата. Той благодари на присъстващите и подчерта, че големият брой участници му дава увереност, че „силата е в гражданите“.

Атанасов обвини управляващите в „арогантно потъпкване на правилата“, овладяване на регулаторните органи и назначаване на „калинки“, които обслужват корупционни практики. По думите му властта е настоявала за приемане на „единствен възможен бюджет“, но след общественото недоволство е заявила, че има и друга алтернатива.

„Вие сте нашата сила. Заедно трябва да променим България. Няма връщане назад“, каза Атанасов.

Той отправи призив към управляващото мнозинство да подкрепи внесения вот на недоверие. „Нека направят един коледен подарък на България, като утре гласуват оставка“, заяви той.

На сцената се изказаха и участници в протеста.

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" в София за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България".

