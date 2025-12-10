България

С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

Tрима протестиращи са задържани за установяване на самоличността им

10 декември 2025, 19:04
С ДВР задържа около 30 души на антиправителствения протест в София, някои от тях са хванати на КПП-тата, изградени за протеста, съобщиха от полицията. 

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Източник: СДВР

16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж с нож и бокс. Трети арестуван е бил без документи. 

Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората

Източник: СДВР

Други четирима протестиращи са били без лични карти, единият се оказа, че е издирван. СДВР съобщиха още, че са задържани още хора, част от тях носили наркотици и спрейове.

