С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Как мъж получи 10 глоби за превишена скорост за кола, която не е шофирал

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Атанас Атанасов пред протестиращите в столицата: Трябва да си върнем държавата

С ДВР задържа около 30 души на антиправителствения протест в София, някои от тях са хванати на КПП-тата, изградени за протеста, съобщиха от полицията.

16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж с нож и бокс. Трети арестуван е бил без документи.

Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората

Други четирима протестиращи са били без лични карти, единият се оказа, че е издирван. СДВР съобщиха още, че са задържани още хора, част от тях носили наркотици и спрейове.