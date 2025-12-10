С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

С ДВР задържа около 30 души на антиправителствения протест в София, някои от тях са хванати на КПП-тата, изградени за протеста, съобщиха от полицията.
"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството
16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж с нож и бокс. Трети арестуван е бил без документи.
Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората
Други четирима протестиращи са били без лични карти, единият се оказа, че е издирван. СДВР съобщиха още, че са задържани още хора, част от тях носили наркотици и спрейове.