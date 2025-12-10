"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Г раждани се събират на антиправителствени протести в центъра на София и в редица други градове в България.

Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

София

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!".

Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".

На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията.

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

Хора носят плакати, на които председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски носи бухалка, а на върха ѝ е главата на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Други плакати са с лика на президента Румен Радев и надпис:" кажи за Боташ".

На видео стените бяха излъчени кадри, направени от изкуствен интелект, на които Делян Пеевски и Бойко Борисов се прегръщат и си казват, че се обичат, както и такива, на които Пеевски удря по лицето Тошко Йорданов от "Има такъв народ", а той се смее.

На няколко пъти протестиращите скандираха оставка. Певицата Невена Пейкова първо сама, след което заедно със събралите се, изпя "когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен". След нейното песента протестиращите изпяха отново песента с нея. По-късно на сцената излезе и група "Ахат". Протестиращи посрещнаха с аплодисменти песента "Черната овца" и пяха заедно с групата.

Няколко души са се покачили на прозорците на първия етаж на сградата на Народното събрание.

Видео на Делян Певески беше посрещнато с бурни освирквания. На протеста се веят български и европейски знамена. Плакати изобразят Делян Пеевски и Бойко Борисов зад решетки.

Разград

Да защитим свободата, справедливостта и почтеността, да отвоюваме държавата от мафията, призоваха протестиращи в Разград. Протестът срещу модела на управление на България беше организиран от местната структура на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. Проявата бе част от националните протестни действия в страната.

Участниците развяха български флагове. Недоволните носеха и плакати с надписи „Оставка“, „Чистота е здраве. Изхвърлете боклука“, „Народа каза стига. Възмездие пристига“, „Кой печели, ако не гласуваш“. „Оставка“, „България“, „Спрете корупцията“ скандираха присъстващите на протеста. Пееха се и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Пред множеството говориха много млади хора, дошли с децата си.

Общинският съветник от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Мирослав Грънчаров, който беше и начело на протеста благодари на всички присъстващи. „Благодаря на младите хора, които създадоха тази енергия и казаха, че искат да живеят в по-добра държава. Всички сме на площадите, за да кажем, че искаме нещата в държавата да се правят по добър начин от добри хора“, каза Грънчаров. „Искам детето ми да расте свободно, достойно и спокойно в България“, заяви от импровизираната трибуна Христина Панчева. Според Иван Радев оставката на правителството не е решение. „Подмяната на едни хора с други не е достатъчна. Трябва да бъде променена системата така, че да направи корупцията невъзможна“, заяви пред протестиращите Радев.

Към хората се обърна и журналистът Митко Ханчев. „Цял живот съм се борил за справедливост, за това съм на протеста, затова сме всички заедно тук. Ние не мразим честните и почтени хора, а крадците, които искат да откраднат бъдещето ни“, отбеляза Ханчев. Той добави, че мафията и задкулисието са силни само когато народа мълчи и навежда глави. Иво Димитров изрази радостта си от това, че вижда много млади хора на площада.

Два часа продължиха изказванията на хората, дошли на протеста. Те бяха свързани с искане "за премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата", защита демократичното бъдеще на страната ни и др.

От пресцентъра на Общината казаха, че проявата е предварително заявена. Издадена е и заповед за временна организация в централната част на града. Протестът премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.

Община Велико Търново

Протест с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ започна тази вечер пред сградата на Община Велико Търново.

Протестните действия са заявени в Общинската администрация и Областната дирекция на полицията във Велико Търново от местните представители на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, уточниха от двете институции.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите. Плакати с надписи “Не на кражбите!“, “Не на лъжите!“, „Писна ни и повече няма да ги търпим!“, „Искаме да живеем в свободна, справедлива и богата България!“, „Искаме оставка на сламеното правителство и изгонване на Борисов и Пеевски от властта!“, съпровождат началото на протеста. Това е пореден протест с искане за оставката на правителството, организиран от ПП-ДБ.

Ямбол

Жители на Ямбол също се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". На мястото имаше полицейско присъствие. Протестът премина спокойно, без напрежение и провокации.

Събралите се на протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта" изпълниха площадното пространство. Част от тях издигнаха плакати с надписи "Спрете да крадете парите ни", "Не храни прасето с твоите пари", "Стига сте наказвали работещите хора", "Нямало пари, а чекмеджетата им пълни". Протестиращите скандираха "Оставка" и "Мафията вън".

Протестиращите преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града, по улиците "Георги Раковски" и "Търговска". Протестът е заявен от местната структура на партия "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на Община Ямбол. Още в началото представители на организаторите призоваха за мирна демонстрация и подчертаха, че протестът е граждански, а не партиен.

"Пред вас съм като гражданин, като майка и учител. През класната ми стая са минали стотици деца – с мечти, с таланти, с надежди за бъдещето си. Именно заради тези деца съм тук. Не мога да стоя спокойно, когато млади хора, учители, инженери, лекари напускат нашата страна", каза един от ораторите на протеста Радостина Драгнева.

"Вчера някои ходиха на митинг, плащаха им пари. Някой на вас днес даде ли ви 50 лева, за да дойдете тук", обърна се към множеството общинският съветник в Ямбол д-р Георги Стефанов. Отсреща се чуха възгласи "не". "Вие сте свободни хора, дошло е време разделно, дошло е време доброто да победи. Докога ще търпим? Оставка", каза още той.

Стара Загора

Граждани се събраха на протест срещу правителството пред сградата на Областната управа в Стара Загора. Мероприятието е организирано от общинската структура на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града, а уведомителното писмо за протеста е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Събралите се скандират „Оставка“ и "Нас не ни е страх". Гражданите носят плакати, на които е написано "Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин".

Протестът е охраняван от служители на реда.

Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града.

Към демонстрацията се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ .

С плакати и скандирания протестиращите се движат към пл. „Независимост“.

Враца

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна преди минути пред сградата на Община Враца. Организатори са местните структури на „Продължаваме промяната - Демократичва България" (ПП-ДБ), които са подали заявление за протеста в общинска администрация. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“, „Ако не можете да спрете да крадете и лъжете, ние сме тук да ви помогнем“ и др.

На място започна да се събира и подписка „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта“. Протестът се охранява от органите на реда.

Пазарджик

Недоволни от политиките на правителството граждани се събраха на пешеходната зона в Пазарджик, в непосредствена близост до сградата на Общината.

Събитието бе организирано във Фейсбук от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и е обявено като мирен граждански протест.

Присъстващи скандираха "Оставка", развяваха националния трибагреник и знамето на Европейския съюз и издигнаха плакати с различни послания като "Достатъчно!", "Стига сте наказвали работещите хора" и "Писна ни от лъжи и обещания".

Пред недоволните думата взеха няколко неформални говорители, сред които кметът на с. Ивайло Цвятко Луджев, млад лекар и студенти. Те отправиха упрек към управляващите партии и към министрите от кабинета на Росен Желязков, че не спазват обещанията си и призоваха за незабавна оставка.

Протестната демонстрация в Пазарджик премина мирно при засилено полицейско присъствие.

Хасково

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който се състоя на централния площад "Свобода". Активисти на четири опозиционни партии - "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и "Величие" бяха сред множеството.

Митингът бе заявен в общината като "мирен граждански протест със социален характер". Вносител на уведомлението бе областният координатор на "Продължаваме промяната" Лозко Лозев.

"Етническо разделение или омраза в България? Няма етническа омраза и разделение в Хасково, повярвайте ми", каза водещият на проявата - оперативният директор в българска IT-компания Хасан Бекир. "Това стана снощи - похитени хора с похитителите си манифестираха в защита на един самозабравил се ояден човек. Но мафията вън не става със скандирания, става с действия", заяви Георги Пеев.

Общо 15 оратори застанаха пред микрофоните. Те отправиха критики към ремонтирания бюджет, настояха за "нов Избирателен кодекс и отстраняване на Бойко Борисов и Делян Пеевски от властта", осъдиха заиграването с етническата карта и призоваха и за висока избирателна активност на следващия вот. Други акценти бяха по-голяма подкрепа за млади семейства и медици.

"Недопустимо е в моята държава, цялата написана с главни букви, да бъде някаква бележка под линия, а основният текст за се пише от мафията", посочи поетесата и общественик от Харманли Светлана Николова.

Основните скандирания бяха "Оставка" и "Мафията вън". Протестът приключи мирно малко преди 20:00 часа.

Благоевград

И в Благоевград започна протест с искане за оставка на правителството. В прессъобщение, изпратено до медиите дни преди протеста от областния координатор на „Продължаваме промяната“ в Благоевград Ваня Кромбоа, се посочва, че организатори на проявата са „Продължаваме промяната – Демократична България“ и граждански организации.

Протестът е част от националната гражданска вълна срещу задкулисието и отказа на управляващите да чуят гласа на хората, пише в съобщението.

Демонстрацията е на площадното пространство пред зала „22 септември“ в областния център. Протестът започна с кадри от събития, предхождащи първия протест в началото на месеца.

На място има засилено полицейско присъствие.

Ловеч

Протестиращите в Ловеч срещу правителството шестваха по централните улици на града. Първоначално се събраха пред сградата на Областната администрация, за да изразят недоволството си от настоящото управление и с искане оставката на правителството.

Те издигнаха плакати, чийто послания гласяха: „Оставка на правителството“, „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни!“, „Стига сте наказвали работещите хора!“, „Не храни прасето с твоите пари!“, "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта! Морал в политиката, реформи и прозрачност! Никакви партийни квоти и агресия! 35 г. стигат - Радев не е алтернатива!" и др. Скандираха: „Оставка!“ и „Мафия“.

На място бе организирана и подписка в подкрепа на инициативата на ПП „Продължаваме промяната“ – „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!“.

Протестът бе заявен от областния координатор на политическа партия „Продължаваме промяната“ в Ловеч Искрен Арабаджиев, потвърдиха от Общината и полицията.

„За втори път излизаме солидарно със София, с цялата страна, срещу бюджета, който приемат, и за оставка на правителството. Видяхте, че масово народът протестира за оставка на това правителство, което не може да управлява. Искаме да си ходи, да отидем на нови избори и в крайна сметка да дойдат други, които могат да свършат тази работа, която хората искат. Протестите ще продължат. Искаме да покажем, че и в Ловеч има недоволни граждани към управлението в момента.“, каза пред журналисти Арабаджиев.

По думите му проблемите в страната са много. „Смятам, че това, което можем да направим като граждани, е да отидем на избори. Дали ще ги решат, това ще покажат политиците след това, които бъдат избрани, и дали могат да управляват по-добре от настоящото управление. Но българите не трябва да се плашат от отиване на избори. Това е единственият инструмент, с който разполагаме като граждани“, добави Арабаджиев.

Според него новият бюджет е като стария, но нов. Оттеглянето на вдигането на осигуровките е само отлагане до следващата година. „Даже планираха за тази година два процента увеличение, а сега планират за следващите две години с три процента. Така че нищо се постига извън това да теглят допълнително заеми и да натоварват всички бъдещи поколения с това. Така че ние смятаме, че не е необходимо да се вдигат данъците и осигуровките, но те не са способни да направят такъв бюджет, който да го предвиди това нещо“, заяви още Искрен Арабаджиев.

От трибуната Мирослав Йонков, общински съветник от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, каза, че освен оставка и нови избори, искат и нов избирателен кодекс, както и машинно гласуване, „за да няма отново кражби на вота и хиляди купени гласове. И затова е нужно още нещо. Нужно е масово гласуване, нужно е всеки един от нас да отиде до урните и да гласува, защото законодателят ни е дал това право, нашият глас, за да избираме нашите управляващи. И това е единственият начин“, добави Йонков.

По време на шествието протестиращите се спряха първо пред местните централи на ДПС и на ГЕРБ. След това преминаха по централния булевард „България“, ул. „Ал. Стамболийски“ и по пешеходната зона се върнаха обратно пред сградата на Областната администрация.

Служители на полицията спираха за кратко движението за преминаване на колоната от протестиращи.

Шествието завърши с химна на България „Мила Родино“ и скандирания „Българи, юнаци“.

По данни на организаторите в протеста са се включили около 300 души, а според полицията – около 200.

Сливен

Пред сградата на Община Сливен от 18:00 часа започна протест, организиран от местната структура на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България". Демонстрацията преминава под надслов „Оставка! Вън Делян Пеевски и Бойко Борисов от властта“ и е официално заявена в Общината.

На площада протестиращите скандират „Оставка!“, „Мафията вън!“ и носат плакати, на които пише: „Оставка", "Ново начало-нов край", „Не сме кочина! Искаме държава!“, „Gen Z – не гледат отстрани“ и „Държавата не е частна собственост“.

Пред сградата на Общината има и видео екран, на който се излъват сатирични видеоклипове с участието на Делян Пеевски.

Троян

Граждани се събраха на протест срещу правителството за първи път в Троян. Протестът беше организиран от жителките на града Елица Досева и Петя Велчевска в социалните мрежи. Проявата премина под надслов „Троян не спи! Искаме нормална държава! Оставка!“. Организаторите декларираха, че не са членове на никоя политическа партия и всеки може да се присъедини към протеста и да изрази гражданската си позиция. Протестът в Троян премина без изказвания на говорители.

„На нас ни трябват интелигентни хора в управлението, които да са мотивирани да създадат добро бъдеще, добро настояще за хората в тази държава, някой, който да го е грижа, каза пред журналисти Петя Велчевска. Тя подчерта, че не смята Бойко Борисов и Делян Пеевски за годни да управляват и призова хората, ако сега правителството падне, да излязат да гласуват на следващи избори, за да не се излиза отново след две-три години отново по площадите.

„Това в никакъв случай не е най-добрият момент да искаме оставка на правителството, но това, че толкова много хора са уморени и са и изтощени от цялото това нещо, което е чудесно и ви обещавам, че ако сега свалим правителството, вярвам и призовавам всички тези хора, които сега са по площадите да излязат и да гласуват, да гласуват по съвест, по душа. Да отделят 10-15 минути да прегледат качествени източници, истински медии, да видят какво пишат за хората, които им обещават да оправят тая държава. И гласувайте, за да може да не излизаме по площадите след 2-3 години пак, да имаме някакво по-читаво правителство“, каза тя.

Подкрепяме протестите на всички хора в нашата държава, които искат достоен начин на живот, заявиха организаторите.

По думите на Елица Досева подхожда се с насмешка към поколението на „Джен Зитата“. „Това младо поколение, което е родено основно в следкомунистическата история на България, гласува вече от много години, има деца, бизнес, плаща данъци и от години е част от работната сила. Сега е нашият момент да променим това, защото само се оплакваме и така или иначе твърде много се оплакваме“, заяви тя. Според нея доброто управление на България ще повлияе добре на всеки, няма значение кой за какво гласува и от какъв етнос е. Всички сме едно и това трябва да ни води напред.

„Ние сме поколение, което не се интересуваме твърде много кой от коя партия е. Интересува ни кой какъв човек е, какви принципи има и какво ще направи, за да си свърши работата, така че да е добре българският народ“, допълни Петя Велчевска. „Не може от главните етажи на властта да ни гледат с насмешка, не може да се държат все едно нищо не зависи и ние сме нищо. Не става така. Имаме нужда от държава, в която има последици за хората, които нарушават законите, имаме нужда от общество, което спазва законите, от по-добро здравеопазване, от по-добро образование, а когато изтичат толкова много пари през пръстите на корупцията – не става“, допълни тя.

„България е била на три морета, няма да я дадем на две прасета“, „Ти му викаш: „Спри да крадеш!“, то ти вика „Не на омразата!“, са част от лозунгите, които протестиращите носеха, Сред протестиращите имаше и хора, носещи българското знаме, чуваха се скандирания „Оставка“. На протеста присъстваха хора от различни поколения, много хора бяха дошли с децата си.

Протестът продължи около час и половина, като премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.

Казанлък

В края на протеста на централния площад „Севтополис“ част от протестиращите спряха за около 10 минути движението на булевард „Кн. Ал. Батенберг“ и преминаха в импровизирано протестно шествие до сградата на местната администрация. По време на демонстрацията се чуха скандирания за оставка и за излизане на „мафията“ от управлението на държавата.

По-рано днес граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на кабинета „Желязков“. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

Вчера в официалната си фейсбук страница от местната структура на политическа партия „Възраждане“ призоваха всички свободни граждани да се присъединят към протеста в Казанлък с основно искане за оставка на управляващите, като също отбелязаха, че инициативата е надпартийна.

Бургас

Граждани се събраха пред сградата на Община Бургас с искане за оставката на правителството. Протестът, който е под наслов: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“, е организиран от местните структури на “Продължаваме промяната”, “Да, България”, "Демократи за силна България" и Гражданско движение “Бургазлии”. На място има засилено полицейско присъствие.

Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена.

На голям екран излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

Има организирана подписка за оставка на правителството, заяви Димитър Найденов от "Да, България". Той каза, че на предходния протест в Бургас е имало поне три хиляди души, а по думите му днешният е по-многолюден.

Длъжници сме на младите хора. Не бива да им завещаваме мафиотизирана държава. Не бива да прогонваме децата си в други държави, където един ден да раждат нашите внуци, каза Найденов.

Плевен

В Плевен също започна протест с искане за оставка на правителството. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Протестът се провежда пред сградата на Общината.

"Протестът тази вечер в Плевен, както и в цялата страна, е за оставка на това корумпирано правителство. Вече има резултати от протестите. Миналата седмица след големия национален протест управляващите оттеглиха бюджета, започнаха промени, които се оказаха козметични и всъщност отложиха разходите за бизнеса за догодина. Реално бюджетът по същество не е променен, а само отложен, но отеглен вследствие на големите протести от миналата седмица", каза за БТА областният председател на ДСБ Ралица Таслакова.

В Плевен са и двама народни представители от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" - Богдан Богданов и Свилен Трифонов.

Русе

Протест се провежда и пред сградата на Съдебната палата в Русе. От местната администрация в крайдунавския град съобщиха, че за демонстрацията има подадено уведомление от представител на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Въпреки че има подадено уведомление от гражданин и за протест по същото време от другата страна на централния площад "Свобода" пред сградата на Областната и общинската администрация, там нямаше такова мероприятие.

Демонстрацията започна със скандирания "Оставка", както и "Оставка и затвор". Присъстващите надуха розови балони, които спукаха, докато пееха "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Силистра

Двата протеста, които започнаха в 18:00 часа в Силистра, се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града. С възгласи „Мафията вън“ протестиращите поискаха оставката на правителството. За около час частично беше затворена една от главните улици в града.

Първоначално протестът започна на две места – на централния площад „Свобода“ и пред сградата на Областната администрация. В Общината бяха подадени заявления и за двете събития. Присъстващите категорично заявиха, че не искат да насаждат омраза, и че в страната няма място за етническо напрежение. Те носеха плакати и лозунги с надписи: „Оставка“, „Мутри вън“, „Искам да живея в свободна държава без Делян и Бойко", „Спрете да крадете парите ни!“, „Вън Пеевски от съдебната власт“ и др.

Общинският съветник Свилен Димитров каза, че проявата е в подкрепа на националния протест срещу мафията в управлението на страната. Той беше категоричен, че гласът на хората трябва да бъде чут и правителството трябва да подаде оставка.

Събитието премина при засилено полицейско присъствие, без нарушения на обществения ред.

Кърджали

С викове „Оставка“ протестът в Кърджали премина в шествие до областния щаб на „ДПС-Ново начало“. Демонстрантите тръгнаха от пространството пред сградата на Общината по тротоара на един от централните булеварди в града.

Шествието спря пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“, където протестиращите скандират „Оставка“. След това шествието продължи.

Полицейското присъствие е засилено.

Кюстендил

В протестно шествие прерасна протестът в Кюстендил с искане за оставка на правителството. Протестът започна по-рано на Арката на централния площад „Велбъжд" в града. Протестиращите развяха знамена и издигнаха плакати „Спрете да ни крадете", „Вън" и „Оставка".

От сцената прозвучаха песните на протеста, създадени през последните две седмици.

„Тази държава не е ваша, тя е наша. Омръзна ни да ни ограбвате, лъжете и дърпате България назад, да прогонвате децата ни в чужбина", каза от сцената бившият заместник-кмет на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Той призова всички заедно да покажат на управляващите, че така не може да се продължава. „Бюджетът беше само повод, истината е посоката, в която ще тръгне България и тя е в нашите ръце. Радвам се, че има толкова много хора тази вечер, дошли доброволно", каза още Иванчов.

„Протестът не е политически. Тук няма партии, има само граждани", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на „Продължаваме промяната" в Кюстендил.

„Да ставаме все повече и повече, да искаме и да изискваме по-добър живот за нашите деца и родители", призова от сцената Стефан Митов.

Участниците в протеста преминаха по пешеходния булевард „България" край офиса на БСП, спряха по-надолу пред офиса на ГЕРБ, където скандираха „Оставка" и „Бойко, ти си срам". Мирното шествие продължи до театъра в Кюстендил, а след това се върна и се спря пред офиса на „Има такъв народ", където скандиранията продължиха. Протестът завърши отново на Арката на централния площад.

Организаторите благодариха на полицията за охраната на протеста и на всички участници, затова, че не беше допуснато напрежение и протестът се състоя мирно. Участниците извиха опашка, за да се включат в подписка и петиция за оставка на правителството.

Пловдив

Множеството протестиращи на площад „Съединение“ в Пловдив тръгнаха на шествие по бул. „6 септември“ в посока Международния панаир. Хората скандират „Оставка“, „Шиши вън“, „Който не скача е дебел“ и други.

Недоволните са предвождани от две момчета, които свирят на каба гайди.

Движението е блокирано. Очаква се до 21:30 ч. да бъде въведена забрана за преминаване на моторни превозни средства по бул. „Шести септември“, в участъка между бул. „Руски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, както и по бул. „Цар Борис III Обединител“, между бул. „България“ и ул. „Граф Игнатиев“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Видин

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха от общинската администрация.

Демонстрацията започна с българска музика.

Хората развяват български знамена, издигнали са плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни" и скандират "Оставка", "Всички вън".

Протестът се охранява от полицията.

Габрово

Втори протест срещу статуквото се състои в Габрово. Действието се развива на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на съдебната палата, общинската и областната администрация.

От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др.

На площад „Възраждане“ има и второ събиране на хора, които с аудио колонка заявяват, че са граждански протест, който не е политически. Той е воден от Георги Павлов, който е и заявител на едната проява.

За разлика от първия протест на 2 декември, при този има видео екран и озвучаване на общинската сцена, разположена постоянно на площад „Възраждане“. На площад „Възраждане“ има засилено полицейско присъствие. Полицаи с каски и щитове охраняват централния вход на административната сграда на Община Габрово, както и съдебната палата.

Репортер на БТА видя, че при входа на Габрово от посока Севлиево има КПП, при което се проверяват всички автомобили влизащи в града.

Две са заявленията, подадени за протест в Габровската община, потвърдиха от администрацията.

От там посочиха, че едното заявление е от политическите партии „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а второто заявление е от гражданин – Георги Павлов.

Протестът, който организират партиите е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“. Като за целта политическите сили са създали събитие в социалните мрежи.

Инициативата на Георги Павлов, също има организирано събитие в социалните мрежи. При него обаче се призовава за оставка и на местно и на държавно ниво.

От началото на протестите на 1 декември, протест в Габрово се състоя на 2 втори декември.

Монтана

Протестиращите в Монтана направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада. Те настояват за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

Шествието премина покрай офиса на ГЕРБ, който беше охраняван от полицията. Протестиращите скандираха „Оставка“, „Бъдеще за децата ни“, „Оставка, съд, затвор“, „Няма да спрем до оставката“, „Мафията вън“, „Искаме справедливост“.

Полицията охраняваше протеста и спираше движението по улиците, по които преминаваше шествието. По данни на офицер от охраната на протеста на площада е имало около 500-600 души, а в шествието са се включили повече.

Протестът е заявен в Община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова (28г.) заяви, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост. Тя посочи, че външните дългове на България растат с бързи темпове през тази година, че българите в момента живеят на кредит, който ще плащат бъдещите поколения, че голяма част от народа живее в недоимък, докато управляващите демонстрират охолство и лукс.

Петрич

Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация и в Петрич, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка. Протестът започна малко след 18:00 часа. От общинската администрация потвърдиха, че е подадено уведомление за провеждане на мирен протест.

Събралите се граждани носеха плакати с лозунг: "Не крадете нашето бъдеще", с искания за промяна в управлението и настояване за по-голяма прозрачност в държавните политики.

Търговище

Граждани на Търговище изразиха недоволството си срещу правителството. Протестът в центъра на града продължи малко над час.

В общинската администрация заявка за протест не бе подадена предварително. Организацията за демонстрацията се случи чрез социалните мрежи.

Събралите се на централния площад „Свобода“ скандираха „Оставка”, „Мафията вън” и „Всеки ден ще е така до победата“. Хора пяха националния химн, имаше и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“.

Издигнати бяха плакати, на които се четеше: „Няма да стане по този начин: От Gen Z с любов”. Присъстващите светнаха с включени фенерчета от мобилните си телефони.

Демонстрацията премина спокойно и без напрежение. Нямаше спречквания или нарушаване на обществения ред.

Смолян

Протест с искане за оставка на правителството и плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ започна тази вечер на пл. „България“ в Смолян. Митингът е заявен в Община Смолян от областния лидер на „Продължаваме промяната“ Михал Камбарев като граждански протест.

Организатор е ПП- ДБ – Смолян, но според Михал Камбарев това е надпартиен граждански протест с участието на жителите на Смолян. Площад „България“ е изпълнен от протестиращи смолянчани от няколко поколения, скандиращи „Оставка!“. Много млади хора са част от протестиращото множество. Сред участниците в демонстрацията има и представители на различни опозиционни политически формации, обяви Михал Камбарев.

Шумен

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен", "Кой не скача е дебел".

Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Припомняме, че на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.

Добрич

Протестът срещу правителството в Добрич приключи със скандирания „Мафията вън“. Добричлии изпълниха пешеходната зона между сградата на Общината и Висшето училище по мениджмънт, където се проведе гражданската демонстрация. Тя бе организирана от местната структура на „Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в страната.

Участниците носеха плакати „Искаме прасета на райета", „Не храни прасето с твоите пари", „Оставка" и други. Всеки, който желаеше, можеше да се изказва от импровизирана трибуна.

Диян Дуков заяви, че за него денят е съчетание между „кошмар и мечта“, защото демократично настроените хора излизат на протест с надеждата, че го правят за последно, и за да предпазят своите деца. Той подчерта, че демокрацията изисква постоянна грижа и ежедневно отстояване на правото на глас.

Преподавателят Живко Николов призова протестът да остане граждански и единен, а не воден от партийни пристрастия. „Това, което преподавам на учениците, е свобода, мислене и ангажираност към живота. Искам да живеят със страст и чувство,“ заяви той пред събралите се хора.

Сред протестиращите имаше представители на партия „Възраждане", които също отправиха своите искания за оставка. Те скандираха и „Не на еврото" и също бяха подготвили плакати.

Протестът премина под засилено полицейско присъствие.

Свищов

В Свищов граждани протестират пред сградата на Общината с искане за оставка на правителството. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Едното е от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Протестът, който те организират, е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и е на площад „Алеко“, пред сградата на Общината. В протеста се включиха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи. Заявлението от тяхно име пред общинската администрация бе подадено от Божена Гецова, която се изказа от трибуната.

„Защо сме тук? Тук сме в подкрепа на националния протест за оставка на правителството и срещу този корумпиран, крадлив и брутален модел на управление. Тук сме, защото управлението не работи в интерес на хората, моделът на властта е изчерпан. Защото отказваме да бъдем донори на чужди финансови интереси“, каза Гецова.

Присъстващите скандираха „Оставка“ и „Мафията, долу“.

От началото на протестите на 1 декември, това е първият в Свищов.