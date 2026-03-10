Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

С илите за отбрана на Украйна провеждат настъпателна операция на юг и вече са успели да освободят почти цялата територия на Днепропетровска област.

Това съобщи началникът на Главната оперативна дирекция на Генералния щаб генерал-майор Александър Комаренко в интервю пред РБК-Украйна.

"Вече са освободени над 400 квадратни километра от нашата територия. На малко по-малка територия е проведено прочистване на тиловата зона от вражески лица, проникнали там. Освободена е почти цялата територия на Днепропетровска област. Остават да бъдат прочистени три малки населени пункта“, обяви Комаренко, цитиран от "Фокус“.

Какво става в Украйна, Русия се опитва да навлезе в Днепропетровска област

Комаренко също така съобщи, че това е била планирана настъпателна операция, която е минала през всички процедури по одобрение и съгласуване. Тя се провежда от сили на десантно-щурмовите войски, щурмовите войски с подкрепата на механизирани бригади.

Коментирайки ситуацията на фронта, той отбелязва, че тя е "сложна, но контролирана“. Най-трудни остават направленията Покровск и Александривка, където Русия е съсредоточила основните си усилия.

"Но постепенно изравняваме ситуацията благодарение на нашите активни действия. В момента броят на атаките на противника в районите на Покровск и Мирноград е леко намалял, тъй като неговите войски са пренасочени към направление Александривка“, поясни украинският генерал.

Според него пред пролетната кампания приоритетните направления за руснаците ще са Покровск, Александривка и Запорожие.

"Това са направленията, в които те концентрират основните си усилия, за да изпълнят задачите, които си поставят. А това, първо, е пълен контрол над Луганска и Донецка област. На второ място – максимално напредване в областите Запорожие и Днепропетровск“, добави Комаренко.

Русия обяви, че настъпва в още една област на Украйна

Губернаторът на Брянска област в Русия Александър Богомаз съобщи днес за шестима убити и 37 ранени цивилни при украински ракетен удар.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Въоръжените сили на Украйна са атакували завода за микроелектроника и електроника "Кремний ЕЛ" в Брянск.