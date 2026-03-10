Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Г оворител на щаба на въоръжените сили на Иран „Хатам ал-Анбия“ заяви, че Иран е атакувал енергийната инфраструктура в Израел.

Дронове са били използвани за удари по рафинерия за нефт и газ и резервоари за съхранение на гориво в Хайфа, а иранските сили са атакували и център за сателитна комуникация близо до Тел Авив, предава „Ал-Джазира“.

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Атаките са извършени в рамките на „33-тата вълна“ от ирански удари в отговор на атаките срещу нефтените депа.

Говорителят също така заяви, че Иран е изстрелял пет ракети по щаб на американските военни в базата Харир в Иракски Кюрдистан.

Днес няколко мощни експлозии бяха чути в Доха, столицата на Катар, съобщиха журналисти на АФП.

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че е „прехванало ракетна атака“.

Министерството на вътрешните работи предупреди за „високо ниво на заплаха за сигурността“ и призова жителите да останат по домовете си и да се отдалечат от прозорците.

Нова размяна на удари между Израел и Иран, има жертви и ранени

Атака с дронове предизвика пожар в индустриална зона в Абу Даби, съобщиха властите в Обединените арабски емирства. В района има съоръжения на петролната и енергийната инфраструктура.

ОАЕ обявиха, че са прехванали 8 ракети и 26 дрона.