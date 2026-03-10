Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

И зраелската дирекция по киберсигурност съобщи, че е установила „десетки пробиви“ в системи за видеонаблюдение в страната, извършени от ирански хакери с цел шпионаж след началото на войната в Близкия изток.

Институцията призова собствениците на камери да сменят паролите си и да актуализират софтуера на устройствата, за да се предотвратят рискове за националната и личната сигурност.

Иран удари центрове на израелското разузнаване в Тел Авив

Кибератаките между Иран и Израел зачестиха през последните години в рамките на т.нар. „война в сенките“, която прерасна в открит конфликт през юни миналата година и отново се изостри на 28 февруари.

Израелската компания за киберсигурност Check Point съобщи, че от началото на американско-израелската офанзива хакери са получили достъп до множество системи за видеонаблюдение, които в много от случаите са слабо защитени.

Убит е един от командващите кибервойските на Иран

По думите на ръководителя на киберразузнаването в компанията Гил Месинг кадрите вероятно се използват за оценка на щетите от ударите или за събиране на информация за навиците и местоположението на потенциални цели.

Експерти посочват, че хакерските групи са свързани с иранските държавни структури, включително с Революционната гвардия и Министерството на разузнаването.