Протест спира движението и по централни булеварди в Пловдив

Д вижението по булеварди в Пловдив тази вечер ще бъде спряно заради провеждането на граждански протест от 18:00 ч. на пл. „Съединение“ в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Заради заявеното от организаторите мирно шествие с крайна точка Международен панаир - Пловдив, са взети необходимите мерки за ограничаване на движението по маршрута на придвижване.

Тапа в Пловдив, затворен е голям булевард

Очаква се до 21:30 ч. да бъде въведена забрана за преминаване на моторни превозни средства по:

бул. „Шести септември“,

в участъка между бул. „Руски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“,

както и по бул. „Цар Борис III Обединител“,

между бул. „България“ и ул. „Граф Игнатиев“.

Гражданите са призовани да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост, при забелязване на противообществени прояви или закононарушения, да търсят тяхното съдействие.