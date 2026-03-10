Протест срещу Борислав Сарафов в София

Г раждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и е под наслов "СарафOFF, уволнен си!".

В района имаше засилено полицейско присъствие, а движението бе ограничено.

Според организаторите в една правова държава временната власт не може да се превръща във вечна, както мнозинството във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки се опитва да наложи. Борислав Сарафов продължава да заема поста и.ф. главен прокурор, противно на закона, смятат протестиращите.

Протест срещу Сарафов: Граждани искат оставката на и.ф. главен прокурор

"Прокурорската колегия е показала, че не взима сама решения, а изпълнява политически поръчки", обяви адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки".

Според него прокурорската колегия не е обвързана с предходното си становище по въпроса и може да пререши, ако приеме, че са налице нови обстоятелства.

"Без истинско правосъдие и истински, и независим главен прокурор България няма как да има честни избори", смята Петър Танев от "Студенти против мафията".

"Важно е да гласуваме, защото от това ни зависи бъдещето. Не би било възможно да уча право и да работя тук и в същото време да има един човек на върха на прокуратурата, който отказва да спазва законите", каза още Танев.

"На нас ни е нужна прокуратура, която работи така, че всеки престъпник да бъде разследван. Имаме нужда от справедлив съд, затова трябва да подкрепим усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов", заяви пред протестиращите Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната".

Очаква се утре прокурорската колегия на ВСС да заседава относно определянето на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.