Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

П арите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ще работят с лентички „Аз протестирам“ и ще раздават листовки на своите пациенти.

Специалистите по здравни грижи излизат на протест

Тези, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа пред болниците, в които работят, съобщава NOVA.

Здравни работници готвят протести заради втория проектобюджет на НЗОК

Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро.

Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.