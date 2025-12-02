България

Асен Василев с ултиматум: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие

МВР седеше безучастно, докато агитки опитваха да окървавят протеста, заяви той

Обновена преди 9 минути / 2 декември 2025, 13:14
71 души са задържани след протеста в София

71 души са задържани след протеста в София
„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза

„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза
Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС
Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там
Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026
След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР
След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София
Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие", каза на брифинг предедателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите му хората искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен.

"Протестът снощи беше мирен и завърши мирно. По време на голямото шествие нямаше нито един инцидент. Грозните сцени бяха провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави протестът останаха ограничени само пред централа на ДПС. Центърът на София остана без ток, точно по трасето, където трябваше да мине шествието", каза още Василев.

Снощи протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната.

Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът бе отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

"Продължаваме Промяната" се разграничи от възникналите безредици по време на протеста. 

"Правителството може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се бе случило миналата седмица. Вече е късно", заяви Василев. По думите му хората на протеста искат оставката на това правителство, както и излизането на Борисов и Пеевски от политиката.

"Това правителство няма моралното право да управлява повече страната", каза Василев.

Малко след 1:30 часа снощи протестът приключи и движението на автомобили в района на парламента беше възстановено. 

Източник: Анита Иванова, БТА    
асен василев протести борисов пеевски оставка правителство
Последвайте ни

По темата

Асен Василев с ултиматум: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие

Асен Василев с ултиматум: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Ето колко би струвал днес скандалният престой на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Ето колко би струвал днес скандалният престой на Кевин в хотел „Плаза“ през 1992 г.

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

Свят Преди 23 минути

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

България Преди 34 минути

По-късно разследващите установили, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда, той е намерен и задържан

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

България Преди 1 час

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл направи изявлението си на брифинг за индийските медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

България Преди 1 час

Съпругът на жената Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди през февруари

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

България Преди 1 час

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на посещение в България

България Преди 1 час

Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

България Преди 1 час

Средствата са предназначени да подкрепят икономическия растеж и конкурентоспособността на страната

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Миналият месец певицата сподели загадъчно видео от лекарски кабинет, но не разкри защо се нуждае от медицинска грижа

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 1 час

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

Публично екзекутираха мъж за убийството на съпругата му в Иран

Публично екзекутираха мъж за убийството на съпругата му в Иран

Свят Преди 1 час

Съпругът се е опитал да направи така, че смъртта на жената да изглежда като естествена. Властите съобщиха, че опитите му са се провалили.

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

България Преди 2 часа

,

Предлагат да се забрани стресът на работа

Свят Преди 2 часа

10 000 смъртни случая годишно са заради "прегаряне"

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Свят Преди 2 часа

Това е защитната теза на Брайън Уолш, обвинен, че е разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Гергана и Маргарита от „Клетката“ – две актриси с Edna история

Edna.bg

Украсяваме дома в Барби стил (СНИМКИ)

Edna.bg

Микел Артета: Трябва да сме зверове срещу Брентфорд

Gong.bg

Силвия Радойска: Ще продължавам да се боря

Gong.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица

Nova.bg

71 души са задържани след протеста в центъра на София

Nova.bg