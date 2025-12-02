Асен Василев с ултиматум: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие", каза на брифинг предедателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите му хората искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен.

"Протестът снощи беше мирен и завърши мирно. По време на голямото шествие нямаше нито един инцидент. Грозните сцени бяха провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави протестът останаха ограничени само пред централа на ДПС. Центърът на София остана без ток, точно по трасето, където трябваше да мине шествието", каза още Василев.

Снощи протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната.

Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът бе отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

"Продължаваме Промяната" се разграничи от възникналите безредици по време на протеста.

"Правителството може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се бе случило миналата седмица. Вече е късно", заяви Василев. По думите му хората на протеста искат оставката на това правителство, както и излизането на Борисов и Пеевски от политиката.

"Това правителство няма моралното право да управлява повече страната", каза Василев.

Малко след 1:30 часа снощи протестът приключи и движението на автомобили в района на парламента беше възстановено.