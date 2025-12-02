България

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Малко след 21.00 часа напрежението в столицата нарасна значително

Обновена преди 12 минути / 2 декември 2025, 06:50
П ротест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет в понеделник вечер. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други големи градове – Пловдив, Варна и Бургас. 

Най-масовата демонстрация беше в столицата. Часове наред хората скандираха „оставка“ под прозорците на властта.

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

От Столичната дирекция на вътрешните работи организираха девет контролно-пропускателни пункта в центъра на града, с цел да не бъдат допуснати инциденти, след като още през деня полицията излезе с предупреждение за ескалации. 

Малко след 21.00 часа напрежението в София нарасна значително.

Това се случи след като хората се разделиха на няколко лъча – част от тях стигнаха до централата на ГЕРБ, а после се върнаха в триъгълника на властта. Паралелно с това друга група се насочи към централата на "ДПС - Ново начало", където се стигна до сблъсъци, безредици и сериозна ескалация на напрежението. Няколко коли на полицията и жандармерията бяха изпочупени.

По данни на Столичната полиция има над 10 задържани, предаде NOVA. Десетки контейнери за боклук бяха подпалени, атакуван беше и офис на ГЕРБ.

Случилото се е провокация от страна на агитки, която да опорочи протеста, категорични са от "Продължаваме Промяната - "Демократична България".

Обстановката в столицата във вторник сутрин е спокойна, щети остават след погром над офис на ГЕРБ в район „Оборище“.

Градският транспорт се движи по разписание, а учениците тръгнаха към училище без затруднения.

Пред един от офисите на ГЕРБ в район „Оборище“ работници продължават да разчистват нанесените щети. Погромът е засегнал почти цялото имущество вътре – счупени са прозорци, столове, офис техника и компютри. Единственото оцеляло в помещението е дограмата и едно пиано.

За разбиването на частната собственост са използвани метални колчета и павета. Няма данни за щети в други апартаменти или офиси в сградата, потвърдиха живущи.

Вътре е открит и знак за синя зона, който влетял през фасадата и причинил значителни поражения по стените. 

Източник: БТА, NOVA    
протест софия бюджет безредици сблъсъци
