Хиляди протестираха по света за правата на жените

Х иляди демонстранти излязоха по улиците на градове по целия свят в неделя по повод Международния ден на жената, като на места протестите се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран.

Във Франция оцелялата от изнасилване Жизел Пелико поведе марша в Париж - един от около 150 протеста в страната, проведени и в Бордо, Лил и Марсилия. „Няма да се предадем", заяви 73-годишната Пелико, превърнала се в световен символ на борбата срещу сексуалното насилие, след като се отказа от анонимността си по време на процеса от 2024 г. срещу бившия ѝ съпруг и десетки съучастници.

Хиляди протестираха срещу убийствата и сексуалното насилие над жени във Франция

В Испания демонстрации се проведоха в Мадрид, Барселона, Валенсия, Севиля и редица други градове с лозунги срещу насилието над жени и войната в Близкия изток. Втората вицепремиерка Йоланда Диас призова за мир и заяви, че Испания се обявява „в защита на иранския народ и иранските жени". Министър-председателят Педро Санчес, предизвикал гнева на Вашингтон с отказа си да предостави испански бази за удари срещу Иран, е нарекъл атаката „извънредна грешка" и „несъответстваща на международното право".

Протест в София за правата на жените

В Латинска Америка жени маршируваха в Бразилия, Чили и Мексико, където президентката Клаудия Шейнбаум заяви: „Когато една жена напредва, всички ние напредваме."