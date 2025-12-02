71 души са задържани след протеста в София

П ротестът премина мирно, тихо и спокойно за което поздравявам гражданите, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той обясни, че ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани.

Задържани са 71 граждани, съобщи още Николов.

Пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки, обръщаха и палеха контейнери за боклук, нанесоха сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола. При нападението офисът на ГЕРБ беше напълно потрошен. Наложи се полицаите да използват лютив спрей, за да отблъснат участниците в размириците.

Трима полицаи са пострадали, съобщиха още властите.

„Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на „ДПС-Ново начало”. Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия”, каза Николов.

Той обясни, че агресията от страна на демонстрантите не е била провокирана. Полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.

Николов информира още, че сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни, предаде NOVA. Той е подпалил кофа за боклук. Задържано е и лице, в което при обиск са установени 31 хиляди лева в различни копюри с бележки – столични улици.

"Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, заяви още главният комисар.