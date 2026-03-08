Свят

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт

8 март 2026, 18:03
Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа
Източник: EPA/БГНЕС

К ремъл изненада много руснаци и чуждестранни наблюдатели, като публикува видеозапис на президента Владимир Путин, на който се вижда как държавният глава кашля и се опитва да прочисти гърлото си, предаде ДПА. 

Видеозаписът, записан по случай Международния ден на жената, беше бързо изтрит от Кремъл и държавните медии и заменен с нова версия, съобщиха "Новая газета Европа", руски вестник в изгнание, и други. 

Коментатори на видеозаписа изразиха изненада, че кадрите са успели да се промъкнат през плътната мрежа на пиарите на Кремъл, които обикновено се стремят да представят безупречен образ на руския лидер. 

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт срещу 73-годишния Путин, който управлява Русия от повече от четвърт век. 

На другия полюс бяха реакциите на хора като свързания с Кремъл журналист Дмитрий Смирнов, който написа в Телеграм, че причина за това може да е бил технически проблем. Смирнов също публикува част от видеозаписа. 

Показаха Путин в Кремъл за първи път, след като Москва съобщи за атака с дронове

"Путин определено показва перфекционизъм и желание да постигне максимални резултати", каза Смирнов, позовавайки се на желанието на президента да подобри втория запис на поздравителния си адрес по повод Международния ден на жената. 

В първоначалната шестминутна версия, публикувана от Кремъл, може да се види съдържанието и от двата записа – прекъснато от продължително закашляне на Путин. 

Около 30-секундна версия с момента, в който Путин започва да кашля, беше публикувана в редица канали в Телеграм. В нея руският президент иска записът да бъде повторен. "Имам сухота в гърлото, почти ми се наложи да кашлям. Днес говорих много", казва руският лидер на кадрите. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Последвайте ни
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Свят Преди 45 минути

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Протест в София за правата на жените

Протест в София за правата на жените

България Преди 50 минути

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Свят Преди 3 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

България Преди 3 часа

Жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен

Разследващи пред американското посолство в норвежката столица Осло

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Свят Преди 3 часа

Български пощи

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

България Преди 4 часа

В 7:30 ч, когато започва работното им време, работниците ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

България Преди 5 часа

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Любопитно Преди 5 часа

Все повече изследвания показват, че силата на захвата ни предлага силен поглед върху цялостното ни благополучие и как остаряваме

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Любопитно Преди 5 часа

Този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки

<p>Мнение: САЩ и Израел планират &bdquo;балканизация&ldquo; на Иран</p>

Мнение: САЩ и Израел планират „балканизация“ на Иран

Свят Преди 5 часа

„Мисля, че Тръмп се интересува от отделянето на богатите на петрол части на Иран, които се намират… от северната страна на Персийския залив. Вероятно би поставил някого начело на богатите на петрол райони и не би имал голяма полза от останалата част на Иран“, каза професор Фоад Изади

Иран избра новия си лидер

Иран избра новия си лидер

Свят Преди 6 часа

Сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Любопитно Преди 6 часа

Тя споделя за лични промени, загуби, отношенията с дъщеря си Дара Екимова и гледната си точка към комуникациите и медиите

Рила

Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

България Преди 7 часа

На мъжа му е прилошало по време на преход в планината

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Свят Преди 7 часа

Войната на Доналд Тръмп с Иран бързо придобива глобални измерения, като повече от дузина други държави се оказват на прицел или мобилизират въоръжените си сили, докато Техеран отвръща на ударите

Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение

Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение

Свят Преди 8 часа

Съветът на експертите на Иран до голяма степен вече е решил кой ще бъде следващият върховен лидер, но име не беше обявено

Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток

Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток

България Преди 8 часа

На Терминал 2 малко преди 10 ч. днес се очаква да пристигне полет от Дубай

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

2888 живи букета за 8 март

sinoptik.bg
1

Сателити помагат в откриването на колонии лешояди

sinoptik.bg

Очите на дома – как да изберете дограма според нужди и тенденции

Edna.bg

Ваня Щерева: Ще представя свой спектакъл през есента

Edna.bg

Лъчезар Балтанов: Равенството е справедливо

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Локомотив София 1:0, край на първата част

Gong.bg

Трима загинаха в тежка катастрофа в Луковитско

Nova.bg

С до 100 души в самолет: Отварят поетапно израелското въздушно пространство за изходящи полети

Nova.bg