Израел удари в сърцето на Бейрут

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

8 март 2026, 23:04
Удареният хотел при израелски удар в Бейрут   
Източник: AP/БТА

И зраел удари хотел в централен Бейрут в неделя - първата атака срещу центъра на града от началото на новата война с Хизбула. Ливанският здравен министър Ракан Насереддин съобщи, че израелските удари са убили 394 души за изминалата седмица, включително 83 деца и 42 жени, а 517 000 разселени са се регистрирали при властите.

Израелските самолети атакуваха за първи път и центъра на столицата Бейрут

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс на Корпуса на стражите на ислямската революция, срещали се там. Четирима са загинали и десетима са ранени. „Дойдох тук от южните предградия, за да съм в безопасност, и ударът удари", каза таксиметров шофьор на АФП.

„Няма безопасно място." Районът Рауше е туристическа дестинация, останала незасегната по време на предишната война с Хизбула, а хотелите в района са пренаселени с разселени жители.

Израелски удари в Бейрут, целта е била висша фигура от "Хизбула" (СНИМКИ)

На юг удар по Сир ал-Гарбие е убил 11 души, включително деца, а израелски удар по Тефахта е отнел шест живота. Израелската армия съобщи и за двама загинали войници - първите жертви от началото на офанзивата на 2 март. Ливанското правителство е забранило дейността на Корпуса на стражите на ислямската революция в страната, а 117 ирански дипломати и служители са евакуирани с руски самолет за Турция.

Източник: БГНЕС    
