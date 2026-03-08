България

Протест в София за правата на жените

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

8 март 2026, 17:56
Протест в София за правата на жените
Г раждани се събраха пред Съдебната палата в София с настояване за спазване правата на жените и край на насилието. Организатори на събитието са колектив "Феминистки мобилизации" и група "Левфем". Тази година то е под надслов: "Грижа и съпротива". 

Демонстрацията е съгласувана със Столична общината, потвърдиха от пресцентъра на Общината.

Събралите се граждани настояват да спре насилието над жените. Те носят плакати с надписи: "Нито една повече!", "Жена, живот, свобода", "За грижата няма почивен ден", "Не на войната!", "Нашата грижа е сила!" и др.

Демонстрантите искат социална, здравна и образователна система, които предоставят достъпна и качествена грижа за всички. Събитието е солидарно с всички жени за тяхното достойнство и свобода от насилие в дома и на работното място; за доходи, които отчитат приноса на труда им; за правото на достойни старини, посочват организаторите.

Настоява се също за равни възможности на работното място, равно заплащане, защита срещу дискриминация, достойни доходи за труда на жените в публичния и частния сектор.

По-късно се очаква протестиращите да тръгнат на протестно шествие из София. Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи.

