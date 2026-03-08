ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

О бединените арабски емирства обявиха, че действат в самозащита след мащабна иранска атака с балистични ракети и дронове.

В изявление Министерството на външните работи на ОАЕ отчетоха, че над 1400 ракети и дрона са били изстреляни към инфраструктура и граждански обекти, което е довело до все още неопределен брой жертви, предава "Ал-Джазира".

Министерството определи атаката като "брутална и неоправдана", заявявайки, че тя представлява сериозно нарушение на международното право и Устава на ООН, както и посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на ОАЕ.

Катар: Имаме право да отвърнем на Иран

ОАЕ не се стремят към ескалация или да бъдат въвлечени в по-широк конфликт, но заявяват, че си запазват правото да предприемат "всички необходими мерки" за да защитят своя суверенитет.

Освен това от ОАЕ подчертаха ролята, която самолетите на френските военновъздушни сили са изиграли за защитата на страната от безпрецедентните ирански атаки.

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

По-рано днес израелски медии съобщиха, че ОАЕ са ударили завод за обезсоляване на вода в Иран. ОАЕ отрекоха информацията, като подчертаха, че няма да атакуват цивилни цели.