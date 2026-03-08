България

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

В 7:30 ч, когато започва работното им време, работниците ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти

8 март 2026, 14:36

   
Източник: БГНЕС/Istock

К НСБ и част от нейните основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март.

Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. 

Протестните акции ще се проведат в следната последователност.

Първи ще започне протестът на работниците в „Български пощи“. Те ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти. 

Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро. Организатор е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ.

Протест ще има и на работниците в Градски транспорт – Варна. Те ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост.

Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. „Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. „Тролейна“ №48 – бул. „Христо Смирненски“ – ул. „Димитър Полянов“ – ул. „Георги Пеячевич“ – ул. „Девня“ – АМ „Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.

Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро. Организатор е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ. 



Източник: БГНЕС    





