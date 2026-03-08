Свят

МВнР: Израел пуска изходящи полети

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

8 март 2026, 16:44
МВнР: Израел пуска изходящи полети
Източник: МВнР

С читано от 8 март 2026 г. започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети, при определени условия, съобщават от Министерството на външните работи. 

От МВнР публикуваха актуализирани инструкции за българските граждани в района на Близкия изток

На първо време, полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании, като местните власти препоръчват El Al, Israir и Arkia, а информация за възможностите е налична на интернет-страниците на самите авиокомпании.

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет. Въведено е и специално изискване към израелските граждани, напускащи Израел, да подписват декларация, че няма да се връщат в страната за период от поне 30 дни от датата на заминаване.

МВнР с важна информация за българите в Израел и Иран

Предлаганата от Министерство на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващите в Израел чужди граждани до границата с Египет е налична, към момента, за понеделник, 9 март. Гражданите, които желаят да се възползват от нея, следва да се регистрират на следния линк.

Възможността за напускане на Израел по суша, през Йордания и Египет, със самостоятелно организиран транспорт се запазва.

През изминалите дни българското посолство в Тел Авив оказа съдействие за извеждане по сухопътни маршрути от Израел на желаещите български граждани и остава на разположение при необходимост, в контекста на новите възможности за напускане на страната.

Източник: МВнР    
