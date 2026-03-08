Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че новият върховен лидер на Иран „няма да го има дълго“, ако първо не получат одобрение от Вашингтон.

„Той ще трябва да получи одобрение от нас“, каза Тръмп пред Ей Би Си. „Ако не получи одобрение от нас, няма да го има дълго. Искаме да се уверим, че не се налага да се връщаме назад на всеки 10 години, когато няма президент като мен, който няма да го направи.“

Иран избра новия си лидер

„Не искам хората да се налага да се връщат назад след пет години и да правят същото нещо отново или, още по-лошо, да им позволят да имат ядрено оръжие,“ подчерта Тръмп.

По отношение на това дали би бил готов да одобри някой, свързан със стария режим, Тръмп каза: „Бих, за да избера добър лидер, бих, да, бих. Има много хора, които биха могли да се класират.“

Той подчерта, че Иран планира да завладее целия Близък изток и предложи да ги спре да го направят.

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

„Те са хартиен тигър. Не бяха хартиен тигър преди седмица, ще ви кажа. И щяха да атакуват. Планът им беше да атакуват целия Близък изток, да превземат целия Близък изток,“ обяви Тръмп.

Той също не е изключил изпращането на специални сили, за да конфискуват обогатения уран на Иран: „Всичко е на масата. Всичко.“