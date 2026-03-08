Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

П олицията в Осло съобщи, че експлозията, станала през нощта в посолството на САЩ в Норвегия може да е акт на тероризъм, но подчерта, че разследва и други възможни мотиви. При взрива няма пострадали и са нанесени само незначителни материални щети.

Полицията не предостави подробности за причината за взрива, който е станал около 1:00 часа през нощта (местно време) на входа на консулския отдел на посолството, като посочи единствено, че е използвано „взривно устройство“.

Навън, в снега пред входа, можеха да се видят счупени стъкла, както и пукнатини по дебела стъклена врата, лампи, висящи от кабелите си, и черни следи по земята в основата на вратата, вероятно от взрива.

„Една от хипотезите е, че става дума за акт на тероризъм“, заяви в интервю за обществената телевизия NRK Фроде Ларсен, ръководител на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване. „Но ние не се придържаме изцяло към тази версия. Трябва да бъдем отворени към възможността зад случилото се да стоят и други причини“, каза той.

Полицията издирва извършителите, но засега „няма заподозрени“, заяви Ларсен по време на пресконференцията.

Посолствата на САЩ в Близкия изток са поставени в повишена степен на готовност заради американските военни операции срещу Иран, като няколко от тях вече са били атакувани, докато Техеран отвръща с удари срещу индустриални и дипломатически цели.

Разследващите в Осло не изключват възможна връзка между инцидента и войната в Близкия изток. „Естествено е това да се разглежда във връзка с настоящата ситуация в областта на сигурността“, заяви Ларсен. Той добави, че след атаката полицията е засилила мерките за сигурност на мястото.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде по-рано съобщи, че той и министърът на правосъдието и обществената сигурност Астри Ос-Хансен са били в контакт с временно управляващия посолството на САЩ Ерик Майер. Двамата „заявихме, че това е неприемлив акт, който приемаме изключително сериозно“, заяви Ейде. „Сигурността на дипломатическите мисии е от изключително значение за нас“.

Норвежката служба за сигурност PST съобщи пред АФП, че е мобилизирала допълнителен персонал, за да подпомогне полицията в разследването. Говорителят Мартин Бернсен подчерта, че няма „никаква промяна“ в нивото на оценка на заплахата в скандинавската държава, което от ноември 2024 г. е трето ниво по петстепенна скала.

Той отказа да разкрие дали преди експлозията са били отправяни заплахи срещу американски интереси в Норвегия.