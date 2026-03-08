Свят

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

8 март 2026, 18:01
Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Нов обрат: Авиокомпания Emirates възобновява полетите

Втора седмица война: Тръмп поиска „безусловна капитулация“ от Иран

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде "Франс прес".

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

"Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Володимир Зеленски Украински експерти Близък изток
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Ще получаваме ли по-ниски втори пенсии

Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Преди 2 дни
