Мнение: САЩ и Израел планират „балканизация“ на Иран

Ф оад Изади, професор в Техеранския университет, заяви пред Al Jazeera, че Съединените щати и Израел „планират да разпаднат Иран“, като посочи изявление на Доналд Тръмп, което предполага, че картата на Иран може да не изглежда по същия начин след края на войната.

Според професора това показва, че САЩ и Израел планират да „балканизират“ страната.

„Мисля, че Тръмп се интересува от отделянето на богатите на петрол части на Иран, които се намират… от северната страна на Персийския залив. Вероятно би поставил някого начело на богатите на петрол райони и не би имал голяма полза от останалата част на Иран“, каза той, като се позова на Персийския залив, известен още като Арабския залив.

„Така че други части на Иран могат да бъдат поети от съседни държави или просто оставени сами, ако нямат петрол“, каза Изади.

„Тръмп харесва петрола – харесва венецуелския петрол, харесва иранския петрол. А за това е необходимо да има правителство, което не функционира, без лидер.

Те (Израел и САЩ) вероятно биха искали да убият и президента на Иран. Така бихме имали срив на иранското правителство и промяна на картата на Иран“, каза той.