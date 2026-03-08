Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Е вакуацията на македонски граждани от Близкия изток, която ще се извършва с търговски чартърни полети, ще започне днес, 8 март.

Това заяви македонското външно министерство, предаде БГНЕС.

Министерството информира, че е сключило споразумение с авиокомпания, в съответствие със Закона за обществените поръчки, след провеждане на съответна процедура. Съгласно установения план и предвидената динамика се очаква до средата на следващата седмица всички македонски граждани, изразили готовност за завръщане, да бъдат евакуирани.

Процесът е изцяло координиран от министерството и дипломатическите и консулските представителства в региона. Според последните данни, с посолството в Доха са се свързали 150 македонски граждани, от които 95 са изразили готовност за евакуация. Общо 585 души, пребиваващи в Обединените арабски емирства, както и 36 души от Кувейт, 15 от Бахрейн и 5 от Кралство Саудитска Арабия, са се свързали с посолството в Абу Даби.

Министерството отново призовава всички македонски граждани, които все още не са се свързали с компетентните дипломатически и консулски представителства и които се нуждаят от евакуация или помощ, да го направят възможно най-скоро чрез дежурните телефони.