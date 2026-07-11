България

Антон Кутев: Справката на ГДБОП доказва с кого е пътувал Делян Пеевски

Депутатът постави въпроси за финансирането на частните полети, коментира съдебната реформа, договора с „Боташ“ и проекта с „Райнметал“

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 14:26
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С правката на ГДБОП, изпратена до Народното събрание, е доказателство за това с кого е пътувал лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това заяви в ефира на NOVA депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

В петък Министерството на вътрешните работи предостави на парламента информация за пътуванията на Пеевски. Според справката, изготвена въз основа на данни от системата за резервации PNR, лидерът на ДПС е пътувал с частен полет до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова.

Използването на информация от системата PNR вече е предмет на проверка от прокуратурата.

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  • Кутев: Важният въпрос е кой е плащал полетите

По думите на Антон Кутев справката е категорично доказателство за извършените пътувания.

„Това, което видях в справката, е, че е доказано, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети. Става дума за външни източници, които удостоверяват пътуванията“, заяви той.

Според депутата по-същественият въпрос е как са финансирани полетите.

„Ако лидерът на ДПС е платил тези полети със собствени средства, е редно да докаже произхода им“, каза Кутев.

Той подчерта, че народните представители са длъжни да декларират всички получени средства и разходи.

„Всеки един от нас дава отчет за всяка стотинка, която харчи и получава, както и кой я плаща. Не мога да пътувам, без да е ясно кой финансира това и дали няма конфликт на интереси“, заяви той.

По думите му обществото има право да знае и кой пътува с частните самолети.

„Когато става дума за многократни полети до Дубай, очевидно има обществен интерес да се знае каква е целта им“, посочи Кутев.

  • Коментар за Десислава Атанасова

Ден по-рано конституционният съдия Десислава Атанасова отново отрече да е пътувала заедно с Делян Пеевски. В своя позиция тя определи изпратената от ГДБОП справка като „екзелска таблица с невярно съдържание“, неподкрепена с официални документи.

Антон Кутев заяви, че според него Атанасова трябва да се оттегли като конституционен съдия.

„Не смятам, че Десислава Атанасова е подходяща за конституционен съдия. Би било по-достойно от нейна страна да се оттегли“, каза той.

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Според него съществуват и други данни за подобни полети.

„Убеден съм, че извън информацията, която представи министър Иван Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем“, заяви депутатът.

  • За съдебната реформа

Кутев коментира, че публикуването на информацията е само първа стъпка.

„Засега министър Демерджиев показва какво се е случвало. Оттук нататък всичко опира до съдебната реформа и до работата на прокуратурата“, каза той.

По думите му през септември се очаква да бъде избран нов Висш съдебен съвет.

„За нас е важно не просто да сменим ВСС, а да го променим така, че да работи“, заяви депутатът.

  • Позиция за договора с „Боташ“

Антон Кутев защити договора с турската компания „Боташ“, като посочи, че към момента на подписването му той е бил необходим.

„Договорът носеше всички предпоставки да бъде печеливш. Впоследствие обаче част от управлението работеше той да не се реализира в пълния си потенциал“, коментира той.

Според него към момента условията вече са различни и има възможност натрупаните загуби да бъдат компенсирани.

„Има достатъчно време те да бъдат наваксани“, каза Кутев.

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  • За санкциите срещу Русия и проекта с „Райнметал“

По отношение на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия депутатът заяви, че България има своите икономически аргументи.

„Ако нашите искания бъдат съобразени, няма никакъв проблем да подкрепим пакета“, посочи той.

Кутев коментира и проекта за завод за боеприпаси на германската компания „Райнметал“.

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„От министъра чух, че няма средства за този проект. Не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България. Той би създал работни места, но голяма част от инвестицията ще бъде за сметка на държавата, а печалбата ще се поделя“, каза депутатът.

По думите му при настоящото състояние на бюджета това не е сред най-неотложните държавни разходи.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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