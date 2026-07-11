Свят

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Властите задействаха аварийни механизми за възстановяване на електроподаването, докато енергийната криза на острова се задълбочава

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 07:42
Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица
Източник: AP/БТА

Ц яла Куба отново остана без електричество, след като националната енергийна система претърпя нов срив, съобщиха световните агенции. Това е вторият подобен случай в рамките на настоящата седмица.

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Министерството на енергетиката на Куба обяви, че са задействани аварийните механизми за поетапно възстановяване на електрозахранването. Засега властите не съобщават кога подаването на ток ще бъде напълно възстановено във всички части на страната.

Поредният срив засегна милиони жители на острова, които от години се сблъскват с чести прекъсвания на електрозахранването. Недостигът на електроенергия оказва сериозно влияние върху ежедневието, работата на предприятията, транспорта, здравните заведения и туристическия сектор – един от основните източници на приходи за кубинската икономика.

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Енергийната система на Куба е подложена на сериозен натиск заради недостига на горива, остарялата инфраструктура и затруднената поддръжка на електроцентралите. Това води до периодични аварии и мащабни прекъсвания на електрозахранването.

Допълнително напрежение върху енергийния сектор оказа прекратяването на доставките на петрол от Венецуела, която дълги години беше основен доставчик на горива за Куба. Според информацията, след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро при американска специална операция на 3 януари, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада срещу Куба. Под натиска на Вашингтон бяха прекратени и доставките на горива от Мексико, което допълнително задълбочи енергийната криза на карибския остров.

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Куба от години изпитва сериозни затруднения с производството на електроенергия. Голяма част от топлоелектрическите централи са изградени преди десетилетия и работят с остаряло оборудване, което често аварира. Липсата на резервни части и ограничените финансови възможности затрудняват модернизацията на енергийната инфраструктура.

Проблемите се задълбочиха през последните години заради намалелите доставки на петрол и горива, както и вследствие на продължаващото икономическо ембарго, наложено от Съединените щати още през 60-те години на миналия век. Хавана определя санкциите като основна причина за икономическите си затруднения, докато Вашингтон ги защитава като инструмент за оказване на политически натиск върху комунистическото управление на острова.

Честите прекъсвания на електрозахранването се превърнаха в една от най-сериозните трудности за кубинците през последните години и неведнъж предизвикаха обществено недоволство и протести. Енергийната криза остава едно от най-големите предизвикателства пред страната, която продължава да търси алтернативни източници на горива и възможности за стабилизиране на електроенергийната си система.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
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