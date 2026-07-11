„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

С татуята на Свободата е един от най-устойчивите символи на Америка. Разположена върху звездообразен монумент на остров Либърти в горната част на Нюйоркския залив, „Лейди Свобода“ е посрещнала милиони имигранти и туристи в Ню Йорк и САЩ от официалното си откриване на 28 октомври 1886 г.

Повечето хора познават базовата история: монументът „Свободата, просвещаваща света“ е дръзка идея на френския историк Едуар де Лабуле. Той иска да направи подарък на американците – най-новите приятели на страната му след Американската революция – за да отбележи стогодишнината от зараждането на американската демокрация. щДнес граждани от цял свят посещават паметника и близкия остров Елис, за да се докоснат до историята.

Бързи факти за Статуята на Свободата

Световно наследство: Тя е обект на ЮНЕСКО от 1984 г. Посещаемост: Около 3,7 милиона души са посетили паметника и остров Елис през изминалата година. Истинският цвят: Екстериорът първоначално е имал цвета на медно пени, но постепенно е позеленял поради оксидация. Издръжливост: Всяка година статуята е удряна от десетки мълнии и се люлее с 7 до 15 см при силни ветрове. Конструкция: Вътрешната носеща конструкция е проектирана от Густав Айфел, години преди да създаде Айфеловата кула в Париж. Скулптор е Фредерик-Огюст Бартолди.

Ключови символи и архитектура

Статуята

От върха на факела до основата си паметникът е висок 46 метра и е пропит със символика:

Короната: Седемте лъча представляват седемте морета и седемте континента.

Седемте лъча представляват седемте морета и седемте континента. Оковите: Счупените вериги в краката ѝ символизират края на робството и стремежа към свобода.

Счупените вериги в краката ѝ символизират края на робството и стремежа към свобода. Скрижалът : В едната си ръка тя държи плоча, на която с римски цифри е изписана датата на Декларацията за независимост – „4 юли 1776 г.“.

: В едната си ръка тя държи плоча, на която с римски цифри е изписана датата на Декларацията за независимост – „4 юли 1776 г.“. Факелът: Символ на знанието и надеждата. Настоящият факел е точно копие на оригинала на Бартолди, който е сериозно повреден през годините и днес се намира в музея под нея.

Пиедесталът

Проектиран от Ричард Морис Хънт в стил Боз-ар. На него е монтирана табела с прочутото стихотворение на Ема Лазарус от 1883 г. „Новият Колос“ („Дайте ми вашите уморени, вашите бедни...“). За финансирането му навремето Джоузеф Пулицър стартира кампания във вестник The World, публикувайки името на всеки дарител, дори и на децата, дали по един цент.

Как да планирате посещението си

Най-доброто време за посещение:

Пролет и есен: Предлагат най-приятното време и чисти гледки към силуета на Манхатън.

Предлагат най-приятното време и чисти гледки към силуета на Манхатън. Зима: Тълпите са много по-малки, но температурите в залива са доста по-ниски от тези в града и духа силен вятър.

Тълпите са много по-малки, но температурите в залива са доста по-ниски от тези в града и духа силен вятър. Лято: Това е пиковият сезон. Очаквайте огромни опашки, висока влажност и горещини. Препоръчително е да хванете първия ферибот сутринта (преде обяд), за да избегнете наплива.

Билети и транспорт

Важно за българските туристи: Единственият официален начин да стъпите на Острова на Свободата и остров Елис е чрез компанията Statue City Cruises. Всички останали лодки и корабчета, които ще ви предлагат по улиците на Ню Йорк, само обикалят около острова за снимки, без да спират на него. Купете билетите си предварително онлайн само от официалния сайт, за да не станете жертва на улични измамници.

Можете да се качите на официалния ферибот от две места:

От Манхатън (Ню Йорк): Тръгване от Battery Park. Най-лесно се стига с градски транспорт (метро).

Тръгване от Battery Park. Най-лесно се стига с градски транспорт (метро). От Ню Джърси: Тръгване от Liberty State Park в Джърси Сити. Има удобен паркинг за автомобили.

Съвет: Стандартният билет включва достъп до двата острова и музеите им. Ако искате да влезете в Пиедестала или да се изкачите до Короната, трябва да закупите специален отделен билет онлайн месеци предварително, тъй като местата са силно ограничени.

Изкачване до Короната: Какво трябва да знаете?

Ако сте сред късметлиите с билет за Короната, се подгответе за физическо предизвикателство. Трябва да изкачите 162 тесни стъпала по двойна спираловидна стълба. Нагоре няма асансьор, нито климатизация – през лятото вътре е изключително горещо.

В самата корона има 25 малки прозореца с панорамна гледка към пристанището, а престоят вътре е ограничен до 10 минути поради мерки за сигурност. Разрешено е да носите със себе си само мобилен телефон, фотоапарат и вода в прозрачна бутилка – всичко останало се оставя в платени шкафчета на входа.

Полезни съвети за пътешественици