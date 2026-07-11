България

ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

Националното събрание на партията ще определи новото ръководство и приоритетите за следващия мандат

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 08:56
ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

„Демократи за силна България“ (ДСБ) избира днес нов председател, национално ръководство и ръководни органи по време на Националното събрание на партията, което започва в 11:00 часа в зала 3 на Националния дворец на културата в София.

Освен избора на нов лидер, делегатите ще определят и основните политически и организационни приоритети на ДСБ за следващия мандат.

На форума са поканени представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори и други официални гости.

  • Трима кандидати за председател

За лидерския пост се състезават евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, народният представител и настоящ заместник-председател на партията Йордан Иванов, както и Васко Василев – сред основателите на ДСБ и на граждански клуб „Диалог“.

И тримата вече представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на официалния сайт на ДСБ.

  • Какви са приоритетите на кандидатите

В своята концепция Радан Кънев поставя акцент върху необходимостта ДСБ да даде ясен политически отговор на променената среда в страната. Сред основните му приоритети са ограничаването на рисковете, които според него произтичат от управленския модел на президента Румен Радев, укрепването на демократичната опозиция в периода 2026–2030 г. и изграждането на нова дясна алтернатива с дългосрочна визия за развитието на България до 2050 г.

Йордан Иванов определя като водещ приоритет подготовката за местните избори през 2027 г. В концепцията си „ДСБ – Етап 4“ той предлага укрепване на местните структури, по-активно участие на членовете в партийния живот, привличане на ново поколение политически лидери и засилване на ролята на ДСБ както в обществения дебат, така и в рамките на коалицията „Демократична България“.

Васко Василев залага на организационно обновяване и по-високи стандарти в работата на партията. Според него ДСБ трябва ясно да отстоява консервативните си принципи – защита на частната собственост, свободната пазарна икономика, християнските ценности и разумното управление на публичните средства.

  • Кратка история на партията

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г., а неин първи председател става бившият министър-председател Иван Костов.

Настоящият лидер Атанас Атанасов оглавява партията от 2017 г. През годините той беше и заместник-председател на ДСБ, както и дългогодишен председател на софийската организация на формацията.

Изборът на нов председател идва в момент, в който ДСБ е част от коалицията „Демократична България“ и е изправена пред задачата да определи стратегията си за предстоящите местни избори и за развитието на дясното политическо пространство в страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: Теодора Цанева, БТА    
ДСБ Избор на председател Национално събрание Политика Радан Кънев Йордан Иванов Демократична България Атанас Атанасов Дясна политика Вътрешнопартийни избори
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Етапи на бременност при котките

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 1 ден
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 1 ден
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 1 ден
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри</p>

Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри, скоро няма да е по-евтино

Технологии Преди 1 час

През последните няколко години цените на чиповете за памет се увеличиха значително, поради високото търсене за тях от страна на центровете за данни за изкуствен интелект. Това се отрази на цените на лаптопи и PC, което доведе и до осезаемо понижение

В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

Свят Преди 2 часа

Решението обхваща граждани на Хаити и още шест държави и идва часове преди документите им да изтекат

Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

Свят Преди 3 часа

Най-малко осем души пострадаха, избухнаха пожари и бяха нанесени щети в няколко района на украинската столица

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Свят Преди 3 часа

Властите задействаха аварийни механизми за възстановяване на електроподаването, докато енергийната криза на острова се задълбочава

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Свят Преди 3 часа

Отменени са близо 1200 полета в Тайван, а поройните дъждове предизвикаха смъртоносни свлачища и наводнения във Филипините

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

България Преди 3 часа

Той е паднал от джет

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Любопитно Преди 3 часа

Изисканите ѝ нокти неизменно допълваха неподражаемия ѝ стил и непреходната ѝ елегантност

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

Любопитно Преди 3 часа

От гения на Густав Айфел до уличните измами с билети в Ню Йорк: всичко, което трябва да знаете за Статуята на Свободата, преди да сте стегнали куфарите за САЩ

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя

България Преди 4 часа

Студен фронт носи силен вятър, бури и гръмотевици, които бързо ще обхванат по-голямата част от страната

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Любопитно Преди 12 часа

Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития

Турция иска да продаде руските С-400

Турция иска да продаде руските С-400

Свят Преди 12 часа

Песков: Това е изключително чувствителна тема

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Свят Преди 12 часа

Сателитни изображения показват признаци, че Иран може би се опитва да възстанови ядрените си съоръжения

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

България Преди 13 часа

Атанасова: Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Свят Преди 13 часа

Известната консерваторка беше открита мъртва в дома си

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

България Преди 14 часа

Престъпление и наказание, но не по Достоевски, а по български

Почина вторият български космонавт Александър Александров

Почина вторият български космонавт Александър Александров

България Преди 14 часа

Това съобщи премиерът Румен Радев

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Edna.bg

След жестокост към животни: Захари Бахаров с благородна постъпка

Edna.bg

Кръстиха нов вид морски охлюв на вратаря на Кабо Верде

Gong.bg

Шеф в Замалек потвърди за преговори с Лудогорец

Gong.bg

Малък самолет се разби на Бахамските острови, десет души загинаха

Nova.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Nova.bg