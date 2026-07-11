ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

„Демократи за силна България“ (ДСБ) избира днес нов председател, национално ръководство и ръководни органи по време на Националното събрание на партията, което започва в 11:00 часа в зала 3 на Националния дворец на културата в София.

Освен избора на нов лидер, делегатите ще определят и основните политически и организационни приоритети на ДСБ за следващия мандат.

На форума са поканени представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори и други официални гости.

Трима кандидати за председател

За лидерския пост се състезават евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, народният представител и настоящ заместник-председател на партията Йордан Иванов, както и Васко Василев – сред основателите на ДСБ и на граждански клуб „Диалог“.

И тримата вече представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на официалния сайт на ДСБ.

Какви са приоритетите на кандидатите

В своята концепция Радан Кънев поставя акцент върху необходимостта ДСБ да даде ясен политически отговор на променената среда в страната. Сред основните му приоритети са ограничаването на рисковете, които според него произтичат от управленския модел на президента Румен Радев, укрепването на демократичната опозиция в периода 2026–2030 г. и изграждането на нова дясна алтернатива с дългосрочна визия за развитието на България до 2050 г.

Йордан Иванов определя като водещ приоритет подготовката за местните избори през 2027 г. В концепцията си „ДСБ – Етап 4“ той предлага укрепване на местните структури, по-активно участие на членовете в партийния живот, привличане на ново поколение политически лидери и засилване на ролята на ДСБ както в обществения дебат, така и в рамките на коалицията „Демократична България“.

Васко Василев залага на организационно обновяване и по-високи стандарти в работата на партията. Според него ДСБ трябва ясно да отстоява консервативните си принципи – защита на частната собственост, свободната пазарна икономика, християнските ценности и разумното управление на публичните средства.

Кратка история на партията

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г., а неин първи председател става бившият министър-председател Иван Костов.

Настоящият лидер Атанас Атанасов оглавява партията от 2017 г. През годините той беше и заместник-председател на ДСБ, както и дългогодишен председател на софийската организация на формацията.

Изборът на нов председател идва в момент, в който ДСБ е част от коалицията „Демократична България“ и е изправена пред задачата да определи стратегията си за предстоящите местни избори и за развитието на дясното политическо пространство в страната.