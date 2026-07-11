България

Полицията осуети опит за нелегални гонки във Велико Търново, двама младежи са задържани

Сигнал за форсиране на двигатели събра полицейски екипи в района на Търговския парк, образувано е досъдебно производство

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 11:31
Полицията осуети опит за нелегални гонки във Велико Търново, двама младежи са задържани
Източник: БТА

П олицията във Велико Търново предотврати провеждането на автомобилни гонки, след като получи сигнал за шумни автомобили и форсиране на двигатели. Двама млади водачи са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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Сигналът е подаден около 01:30 часа през нощта на телефон 112. Граждани съобщили за силен шум от автомобили в района на улица „Магистрална“ край Търговския парк във Велико Търново.

Към мястото незабавно са изпратени три полицейски екипа. При пристигането си служителите на реда установили два леки автомобила, спрени успоредно в двете ленти за движение.

Според полицията автомобилите са били подготвени за потегляне при зелен сигнал на светофара, като водачите са форсирали двигателите.

Задържани са шофьорите – на 18 и 19 години, и двамата от Велико Търново. Те не са били известни на полицията до момента.

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В хода на проверката служителите на МВР са проверили още 37 автомобила, един мотоциклет и общо 56 души, които са се намирали в района.

Други нарушения не са били установени.

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От полицията уточняват, че действията са част от мерките за контрол на пътното движение и ограничаване на рисковото поведение на водачите.

Новият директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов посочи като един от основните приоритети на ведомството намаляването на пътния травматизъм.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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