Полицията осуети опит за нелегални гонки във Велико Търново, двама младежи са задържани

П олицията във Велико Търново предотврати провеждането на автомобилни гонки, след като получи сигнал за шумни автомобили и форсиране на двигатели. Двама млади водачи са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Сигналът е подаден около 01:30 часа през нощта на телефон 112. Граждани съобщили за силен шум от автомобили в района на улица „Магистрална“ край Търговския парк във Велико Търново.

Към мястото незабавно са изпратени три полицейски екипа. При пристигането си служителите на реда установили два леки автомобила, спрени успоредно в двете ленти за движение.

Според полицията автомобилите са били подготвени за потегляне при зелен сигнал на светофара, като водачите са форсирали двигателите.

Задържани са шофьорите – на 18 и 19 години, и двамата от Велико Търново. Те не са били известни на полицията до момента.

МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната

Проверени са десетки автомобили и хора

В хода на проверката служителите на МВР са проверили още 37 автомобила, един мотоциклет и общо 56 души, които са се намирали в района.

Други нарушения не са били установени.

Пострадали полицаи при катастрофа след гонка в София (ВИДЕО)

От полицията уточняват, че действията са част от мерките за контрол на пътното движение и ограничаване на рисковото поведение на водачите.

Новият директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов посочи като един от основните приоритети на ведомството намаляването на пътния травматизъм.