Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Какво е състоянието на двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

В аксината срещу варицела, която вече е включена в задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 2025 г., е безопасна и доказано ефективна. Това заяви педиатърът д-р Пламен Масларски в ефира на NOVA.

„Обсъдени са всички положителни ефекти и възможните странични реакции. С две ръце мога да кажа, че приложението на тази ваксина е ефикасно“, подчерта лекарят.

Ваксината е налична в България от 1 юли и вече може да бъде получавана чрез регионалните здравни инспекции.

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Как ще се поставя ваксината

Имунизацията ще се извършва в две дози – първата след навършване на 12-месечна възраст, а втората – на 4 години.

„Това е двудозова ваксина, която рутинно се прилага в 47 държави по света. Използва се още от 1995 г. и има доказана ефективност“, обясни д-р Масларски.

Според него много родители и досега сами са осигурявали ваксината за децата си.

„Тя спестява много неприятни преживявания. В детските градини често се налагат продължителни карантини заради варицела, което затруднява и родителите. Ако детето е ваксинирано и са изминали 30 дни от поставянето на ваксината, то може спокойно да посещава детско заведение. Освен това така се предпазват бременните жени, възрастните хора и пациентите с отслабена имунна система“, посочи той.

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Вирусът може да остане в организма с години

Педиатърът предупреди, че вирусът на варицелата не винаги изчезва напълно след преболедуване.

„Той може да остане в организма дни, месеци или дори години и при определени условия да се активира отново, причинявайки тежки обриви и силна болка. Болката е сред най-интензивните, описвани в медицинската практика“, обясни д-р Масларски.

По думите му вече съществуват и ваксини за възрастни, които намаляват риска от подобни усложнения. Те са регистрирани в Европа и могат да бъдат прилагани при хора в по-напреднала възраст.

Важно за родителите: Нова задължителна ваксина за децата в България от 1 юли

Лятото е подходящо за укрепване на имунитета

Според специалиста летните месеци са най-подходящото време за естествено укрепване на детския организъм.

„Закаляването започва именно сега. Морето, планината, чистият въздух, слънцето и водата помагат за изграждането на по-добър имунитет. Това може да намали честотата на заболяванията през есенно-зимния сезон“, каза той.

16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация

Екраните – без достъп до 3-годишна възраст

Д-р Масларски коментира и нарастващата зависимост на децата от електронните устройства.

По думите му тревожни сигнали са налице, когато детето отказва да се занимава с други дейности, не желае да общува с връстниците си или реагира с истерия при ограничаване на времето пред екрана.

„Бих препоръчал до около 3-годишна възраст децата да нямат достъп до екрани. Това е важно за развитието на въображението, речта и естественото общуване, което не може да бъде заменено от никаква технология“, подчерта педиатърът.