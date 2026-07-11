България

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Тя вече е включена в задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 2025 г.

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 09:21
Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите
Какво е състоянието на двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Какво е състоянието на двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия”
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя
Почина вторият български космонавт Александър Александров

Почина вторият български космонавт Александър Александров
Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро за пътища в Кърджали

Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро за пътища в Кърджали
Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"
Кога ще бъде завършен Софийският околовръстен път? Шишков обяви следващите стъпки

Кога ще бъде завършен Софийският околовръстен път? Шишков обяви следващите стъпки

В аксината срещу варицела, която вече е включена в задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 2025 г., е безопасна и доказано ефективна. Това заяви педиатърът д-р Пламен Масларски в ефира на NOVA.

„Обсъдени са всички положителни ефекти и възможните странични реакции. С две ръце мога да кажа, че приложението на тази ваксина е ефикасно“, подчерта лекарят.

Ваксината е налична в България от 1 юли и вече може да бъде получавана чрез регионалните здравни инспекции.

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

  • Как ще се поставя ваксината

Имунизацията ще се извършва в две дози – първата след навършване на 12-месечна възраст, а втората – на 4 години.

„Това е двудозова ваксина, която рутинно се прилага в 47 държави по света. Използва се още от 1995 г. и има доказана ефективност“, обясни д-р Масларски.

Според него много родители и досега сами са осигурявали ваксината за децата си.

„Тя спестява много неприятни преживявания. В детските градини често се налагат продължителни карантини заради варицела, което затруднява и родителите. Ако детето е ваксинирано и са изминали 30 дни от поставянето на ваксината, то може спокойно да посещава детско заведение. Освен това така се предпазват бременните жени, възрастните хора и пациентите с отслабена имунна система“, посочи той.

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

  • Вирусът може да остане в организма с години

Педиатърът предупреди, че вирусът на варицелата не винаги изчезва напълно след преболедуване.

„Той може да остане в организма дни, месеци или дори години и при определени условия да се активира отново, причинявайки тежки обриви и силна болка. Болката е сред най-интензивните, описвани в медицинската практика“, обясни д-р Масларски.

По думите му вече съществуват и ваксини за възрастни, които намаляват риска от подобни усложнения. Те са регистрирани в Европа и могат да бъдат прилагани при хора в по-напреднала възраст.

Важно за родителите: Нова задължителна ваксина за децата в България от 1 юли

  • Лятото е подходящо за укрепване на имунитета

Според специалиста летните месеци са най-подходящото време за естествено укрепване на детския организъм.

„Закаляването започва именно сега. Морето, планината, чистият въздух, слънцето и водата помагат за изграждането на по-добър имунитет. Това може да намали честотата на заболяванията през есенно-зимния сезон“, каза той.

16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация

  • Екраните – без достъп до 3-годишна възраст

Д-р Масларски коментира и нарастващата зависимост на децата от електронните устройства.

По думите му тревожни сигнали са налице, когато детето отказва да се занимава с други дейности, не желае да общува с връстниците си или реагира с истерия при ограничаване на времето пред екрана.

„Бих препоръчал до около 3-годишна възраст децата да нямат достъп до екрани. Това е важно за развитието на въображението, речта и естественото общуване, което не може да бъде заменено от никаква технология“, подчерта педиатърът.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
ваксина срещу варицела варицела имунизационен календар детско здраве имунизация педиатрия д-р Пламен Масларски имунитет превенция деца и екрани
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

carmarket.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 1 ден
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 1 ден
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 1 ден
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Днес празнуват хората с &bdquo;благословени&rdquo; имена</p>

Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Любопитно Преди 1 час

Коя е света равноапостолна княгиня Олга и какво се знае за нейното дело

<p>Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри</p>

Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри, скоро няма да е по-евтино

Технологии Преди 1 час

През последните няколко години цените на чиповете за памет се увеличиха значително, поради високото търсене за тях от страна на центровете за данни за изкуствен интелект. Това се отрази на цените на лаптопи и PC, което доведе и до осезаемо понижение

Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

Свят Преди 3 часа

Най-малко осем души пострадаха, избухнаха пожари и бяха нанесени щети в няколко района на украинската столица

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Свят Преди 3 часа

Властите задействаха аварийни механизми за възстановяване на електроподаването, докато енергийната криза на острова се задълбочава

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Свят Преди 3 часа

Отменени са близо 1200 полета в Тайван, а поройните дъждове предизвикаха смъртоносни свлачища и наводнения във Филипините

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Любопитно Преди 3 часа

Изисканите ѝ нокти неизменно допълваха неподражаемия ѝ стил и непреходната ѝ елегантност

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

Любопитно Преди 3 часа

От гения на Густав Айфел до уличните измами с билети в Ню Йорк: всичко, което трябва да знаете за Статуята на Свободата, преди да сте стегнали куфарите за САЩ

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Любопитно Преди 12 часа

Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития

Турция иска да продаде руските С-400

Турция иска да продаде руските С-400

Свят Преди 12 часа

Песков: Това е изключително чувствителна тема

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Свят Преди 12 часа

Сателитни изображения показват признаци, че Иран може би се опитва да възстанови ядрените си съоръжения

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

България Преди 13 часа

Атанасова: Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Свят Преди 13 часа

Известната консерваторка беше открита мъртва в дома си

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

България Преди 14 часа

Престъпление и наказание, но не по Достоевски, а по български

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

България Преди 15 часа

Полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред

Тръмп: Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме

Тръмп: Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме

Свят Преди 15 часа

САЩ заявиха недвусмислено, че прекратяването на огъня е приключило!

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

България Преди 15 часа

Предстои сключването на споразумителен протокол между Агенцията и Община Варна

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Edna.bg

След жестокост към животни: Захари Бахаров с благородна постъпка

Edna.bg

Кръстиха нов вид морски охлюв на вратаря на Кабо Верде

Gong.bg

Шеф в Замалек потвърди за преговори с Лудогорец

Gong.bg

Малък самолет се разби на Бахамските острови, десет души загинаха

Nova.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Nova.bg